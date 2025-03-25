Не существует единого пути, по которому богатые люди идут, чтобы обрести свое состояние. Некоторые рождаются с наследственным богатством, которое дает им преимущество на старте, в то время как другие пробивают себе дорогу благодаря упорству, решимости и своевременным решениям в карьере. Удача также может быть решающим фактором. Миллионер, писатель и телеведущий Рамит Сетхи назвал пять правил, распространенных среди богатых людей.

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«Пора перестать поклоняться богатым людям и начать копировать то, что они на самом деле делают», — написал он. Вот пять правил, по которым живут богатые люди, и как можно использовать их для увеличения своего собственного богатства:

1. Знать все тонкости своих финансов

По словам эксперта, если человек знает, сколько денег он зарабатывает за год, он уже на шаг впереди многих людей. «Вы должны знать свои цифры, — сказал он. — Поразительно, но 50% пар, с которыми я общаюсь, не знают своего собственного дохода. 90% людей, имеющих долги, не знают, сколько они должны».

Легко отслеживать и зацикливаться на «вопросах на $3», таких как цена яиц или галлона бензина, сказал Сетхи. Но эти факторы, по его мнению, не имеют значения между возможностью выхода на пенсию и работой на полную ставку в «золотые годы». Вместо этого он рекомендует сосредоточиться на семи ключевых вопросах:

«Сколько денег я зарабатываю?»;

«Какой у меня долг и когда я его погашу?»;

«Какой процент моего дохода идет на сбережения?»;

«Какой процент моего дохода инвестируется?»;

«Какую часть своего дохода я трачу на жилье?»;

«На что я хочу тратить больше и меньше?»;

«Каковы мои убеждения относительно денег?».

Эксперт отмечает, что зная ответы на эти вопросы, но при этом не внося никаких корректировок, человек не сильно сдвинется с места, но понимание собственного финансового положения является ключом к определению следующих шагов.

«Богатые люди, которые умеют обращаться с деньгами, могут сказать вам, сколько у них будет в следующем месяце, в следующем году и даже через пять лет», — утверждает Сетхи.

2. Иметь системы для принятия финансовых решений

Сетхи отмечает, что не стоит полагаться исключительно на силу воли, чтобы принимать умные финансовые решения. «Сила воли — это здорово, пока ваш ребенок не закатит истерику, вы не подхватите грипп или ваше настроение не испортится из-за того, что вчерашняя серия сериала была неинтересной», — добавил он.

Вместо того, чтобы устанавливать бюджет и обязываться придерживаться его, эксперт советует попробовать внедрить системы, которые будут автоматически управлять деньгами. По его словам, сбережения, инвестиции и оплата счетов могут быть автоматизированы так, что человеку даже не придется думать о том сможет ли он позволить себе отпуск в этом году.

Он утверждает, что это можно сделать, настроив вычеты из заработной платы для 401(k) или автоматические банковские переводы на сберегательные или брокерские счета. Кроме того, человек может установить для себя денежные правила: например, решить, что определенный процент от каждого наличного дохода инвестируется, а остальное может быть использовано для развлечения.

«Богатые люди не ставят свой финансовый успех в зависимость от того, насколько мотивированы они сегодня, — пишет Сетхи. — Они выстраивают герметичные системы, которые автоматически управляют их деньгами».

3. Составить план до того, как он понадобится

Хорошо это или плохо, жизнь полна неожиданных сюрпризов, заявляет эксперт. По его словам, богатых людей часто отличает то, что у них есть план на будущее. Он утверждает, что у них не только есть здоровый резервный фонд, но и твердое понимание того, как они хотят, чтобы выглядела их жизнь.

«Большинство людей не знают, сколько им следует сберегать или инвестировать, — говорит Сетхи. — Они просто берут случайную цифру из воздуха, а затем испытывают чувство вины в течение следующих 45 лет. Подумайте, на что именно вы хотите потратить свои деньги, будь то полный уход с работы к 60 годам или открытие собственного бизнеса, когда вы перестанете работать с 9 до 5».

Эксперт объясняет, как только человек это решит, ему нужно создать временную шкалу и составить план. Для этого он советует создать систему, чтобы человек никогда не оказывался «прижатыми к стене».

4. Жить по принципу 80/20

«Богатые люди живут по принципу 80/20: 80% ваших результатов исходят из 20% ваших усилий», — утверждает Сетхи. В деловой среде это может означать, что 80% прибыли исходят от 20% клиентов.

Но на личном уровне это, по его словам, означает, что вместо того, чтобы беспокоиться о «вопросах на $3», необходимо сосредоточится на «вопросах на $30 тыс.», например, сможет ли человек договориться о повышении зарплаты или существенном снижении расходов на жилье.

«Эти вопросы стоят десятки тысяч долларов, и тем не менее мы остаемся в стороне и играем по мелочи, задавая вопросы стоимостью в три доллара», — сказал он.

5. Сосредоточиться на ценности, а не на стоимости

«Конечно, вы можете сэкономить немного денег, всегда выбирая самый дешевый вариант. Но экономия нескольких долларов может не стоить худшего продукта или опыта, — говорит эксперт. — Богатые люди, которые умеют обращаться с деньгами, заботятся не только о расходах — их волнует ценность».

Он привел пример выбора оплаты личного тренера вместо того, чтобы пытаться обучаться самостоятельно с помощью бесплатных ресурсов, таких как видео на YouTube. «Заплатив кому-то, я избавил себя от бесконечного разочарования — и приобрел нечто гораздо более ценное: время», — объясняет Сетхи.

Он также подчеркнул, что это правило следует применять к вещам, которые имеют наибольшее значение. Сетхи рекомендует выбрать инвестирование в несколько ключевых областей, а не тратиться на вещи, которые не так важны для человека. «Смысл денег не в том, чтобы их копить. Смысл денег в том, чтобы использовать их для решения проблем и наслаждения жизнью», — заключает эксперт.

Финансовый эксперт и миллионерша Бернадетт Джой за восемь лет прошла путь от долгов в $300 тыс. до получения своего первого миллиона. Большую часть времени она чувствовала себя банкротом, совершая несколько распространенных ошибок в управлении финансами. Сейчас она занимается финансовым коучингом, предупреждая людей о перерасходе средств из-за самых частых ошибок.