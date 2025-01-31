Будучи персональным финансовым консультантом, Микела Аллокка помогает молодым специалистам освоить «основы правильного» управления финансами. Автор книги «Распределите свой бюджет» назвала 5 финансовых привычек, которых она избегает. Также она рассказала, какие действия предпринимает, чтобы эффективнее распоряжаться деньгами.

Имея чистый капитал более $700 тыс. она придерживается этих привычек, чтобы держать свои финансы в порядке.

1. Нельзя допустить, чтобы необдуманные покупки наносили ущерб бюджету

Легко купить вещь, которая не подходит, не работает или не соответствует ожиданиям, особенно если речь идет о покупках через интернет. Однако возврат товара может показаться хлопотным делом.

Тем не менее, Аллокка считает своим долгом возвращать вещи, которыми она не пользуется, даже если это неудобно. «Мне не составляет труда заплатить $5 или $10 за возврат товара или дойти до FedEx или UPS, чтобы получить свои деньги обратно», — говорит она.

По словам Аллоки, нет большей траты денег, чем покупка вещи, которой не пользуются или не носят. Не вернув вещь, «вы, по сути, спустили эти деньги в унитаз», — говорит она.

2. Не нужно пользоваться традиционными сберегательными счетами

Аллокка избегает традиционных сберегательных счетов, предлагаемых крупными банками, которые обычно имеют крайне низкие процентные ставки — некоторые предлагают всего 0,01%. «По сути, это ничто», — отмечает она.

Вместо этого эксперт рекомендует перейти на высокодоходные сберегательные счета, которые обычно доступны через онлайн-банки. Эти счета функционируют также, как и традиционные, но обеспечивают значительно более высокие процентные ставки.

Она также предпочитает хранить свои сбережения отдельно от расчетного счета, чтобы избежать соблазна потратить деньги. Высокодоходные сберегательные счета часто не привязаны к расчетным счетам, что помогает держать деньги «вне поля зрения».

3. Не стоит пользоваться дебетовой картой

Аллокка использует для всех своих покупок исключительно кредитные карты, а не дебетовые, ссылаясь на два основных преимущества: вознаграждение и защита покупок.

Вознаграждения — это баллы за поездки или возврат наличных. Они помогают растянуть средства, которые человек уже тратит, еще больше. Кредитные карты также обеспечивают лучшую защиту от мошенничества, облегчая оспаривание несанкционированных платежей или решение проблем с выставлением счетов.

«Кредитные карты — это дополнительный уровень защиты, который позволяет мне чувствовать себя спокойнее за все, что я кладу на эту карту», — говорит она. Однако этот совет сопровождается «большой и жирной оговоркой».

По словам Аллокки, кредитные карты следует использовать только в том случае, если человек может не держать на них баланс. Это означает, что он никогда не тратит больше, чем может позволить себе погасить наличными, и каждый месяц полностью оплачивает свой счет.

4. Не следует покупать на распродажах ненужные вещи

Распродажи могут показаться способом сэкономить деньги, но это не всегда так. Если купить ненужную вещь только потому, что она уценена, «вы не экономите, а тратите деньги», — говорит Аллокка. Чтобы избежать ненужных покупок, она рекомендует отписаться от электронных писем и смс от магазинов.

Курирование своих лент в социальных сетях также может помочь ограничить воздействие влиятельных лиц, которым платят за рекламу скидок. «При этом у вас не будет постоянного соблазна купить то, что вам не нужно», — отмечает она.

Аллокка старается покупать только то, что ей действительно необходимо, и следить за тем, чтобы ее расходы соответствовали ее финансовым целям. «Это не значит, что я не покупаю вещи, которые продаются, но я не совершаю покупку только потому, что что-то продается», — добавила она.

5. Нельзя забывать отслеживать расходы

Аллокка считает, что ведение подробного учета своих расходов — одна из самых мощных финансовых привычек, которые можно выработать. «Отслеживание своих расходов изменит вашу жизнь», — утверждает она. Записывая и анализируя свои покупки, будь то приложение для составления бюджета, электронная таблица или даже записная книжка, человек получает ясность в том, куда уходят деньги. Это позволяет принимать решения о повседневных расходах.

Регулярно анализируя свои расходы, Аллокка определила, что действительно приносит пользу в ее жизни, а что нет. По ее словам, это сделало ее более уверенной в себе в финансовом плане и облегчило принятие решений о расходах, поскольку она уже знает, что может себе позволить.

Эта привычка также гарантирует, что ее расходы соответствуют ее целям, будь то откладывание денег на неотложные нужды или финансирование отпуска. «Нет большей траты денег, чем трата на вещи, которые не соответствуют вашим ценностям», — заключила она.

От растущего долга по кредитной карте до непредвиденных расходов на неотложные нужды — все это может стать причиной беспокойства о деньгах. Финансовый психотерапевт и автор книги «Feel Good Finance» Аджа Эванс заявляет, что ключ к их преодолению лежит в человеческом сознании. Ранее она поделилась фразой, которая помогает снижать стрессы, связанные с деньгами.