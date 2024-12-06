От растущего долга по кредитной карте до непредвиденных расходов на неотложные нужды — все это может стать причиной беспокойства о деньгах. Финансовый психотерапевт и автор книги «Feel Good Finance» Аджа Эванс заявляет, что ключ к их преодолению лежит в человеческом сознании. Она поделилась с CNBC фразой, которая помогает снижать стрессы, связанные с деньгами.

Эванс советует многим клиентам говорить себе: «Я могу справиться со своей финансовой ситуацией». По ее словам, это абсолютное утверждение. Неважно, насколько все хорошо, неважно, насколько все плохо, просто нужно говорить себе эту фразу.

Часто стресс из-за денег на самом деле вызван беспокойством о безопасности. Эванс утверждает, что эта фраза может напомнить, что человек способен справиться с любыми финансовыми обстоятельствами, в которых он окажется.

Она может «переделать» подход к денежным проблемам с помощью силы позитивной аффирмации. Человеческий мозг постоянно потребляет информацию и адаптирует под нее свое поведение, поэтому то, что люди говорят себе, имеет значение. Постоянно повторяя эту фразу, можно перестроить мозг, чтобы реагировать на денежные проблемы с уверенностью, а не с паникой. Это также поможет справляться с негативными мыслями о деньгах. Но недостаточно просто сказать себе эту фразу, необходимо ее усвоить, отмечает Эванс.

«Суть в том, что вы должны в нее поверить. Именно это поможет вам тверже стоять на ногах, и тогда, когда наступит кризис, вы действительно поверите, что сможете с ним справиться», — заявляет эксперт.

Помимо аффирмаций Эванс рекомендует менять свое денежное мышление и записывать предыдущие случаи, когда человеку удалось преодолевать финансовые трудности. Это будет доказательством того, что справиться возможно. «Вы напоминаете себе, что вы выдержали все самые трудные дни и сможете сделать это снова», — говорит она.

Также, по ее словам, очень важно предпринять конкретные шаги, чтобы подготовиться к неожиданностям, например, пополнить свой неприкосновенный запас. Одни лишь аффирмации не принесут деньги на счет. Необходимо убедиться в том, что человек в безопасности и финансово стабилен.

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