Большинство людей хотят сохранить остроту ума, особенно с возрастом, чтобы предотвратить такие состояния, как слабоумие и депрессия. По данным опроса, проведенного в 2022 году Dana Foundation, Research!America и Zogby Analytics среди более 2 тыс. взрослых, американцы ставят здоровье мозга и психическое здоровье на первое место в списке самых важных проблем со здоровьем. Неврологи и нейробиологи назвали 5 лучших практик, для поддержания здоровья и остроты ума.

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Согласно результатам опроса, две трети респондентов сообщили, что у них мало или совсем нет знаний об исследованиях в области здоровья мозга и о том, что на самом деле помогает поддерживать здоровье этого жизненно важного органа.

Чтобы решить эту проблему, CNBC поговорили с нейробиологами и неврологами, изучили исследования и посмотрели выступления на TED, чтобы составить лучшие рекомендации по достижению оптимального здоровья мозга. Они отметили пять практик, которые выделяются своей эффективностью.

1. Пройтись

По словам доктора Венди Сузуки, нейробиолога и профессора Нью-Йоркского университета, самый простой способ улучшить здоровье своего мозга — это часто ходить пешком. «Всего 10 минут ходьбы, которые может делать каждый в любой точке мира, снижают уровень тревожности и депрессии», — сказал она.

По ее словам, ежедневные шаги могут вырабатывать нейрохимические вещества в мозге, такие как дофамин и серотонин, а также увеличить факторы роста, которые могут сделать орган более здоровым. Ключевым моментом является последовательность в течение недель, месяцев и лет, чтобы действительно увидеть эти преимущества, отметила она.

«Даже если вы лежали дома до 75 лет, ежедневные прогулки сегодня могут улучшить здоровье вашего мозга», — утверждает нейробиолог.

2. Избегать скуки и оставаться открытым для новых вызовов

В 2024 году доктору Ричарду Рестаку было 82 года, и он работал над еще одной книгой, которая должна была пополнить его коллекцию из более чем 20 уже написанных. «Я стараюсь избегать скуки. Я стараюсь оставаться активным, — сказал он. — Я учу новые слова, практикую упражнения на память и делаю их интересными». Он советует всем, кто хочет сохранить свою память острой избегать скуки и не боятся трудностей.

«401(k) для вашего мозга» от Сузуки, которой она поделилась во время мастер-класса по улучшению здоровья мозга, также включает в себя возможность пробовать новое и сложное. Она и доктор Лиза Фельдман Барретт, психолог и нейробиолог, поделились списком занятий, которые задействуют мозг:

изучение нового языка;

знакомство с новыми людьми;

чтение новых книг;

играть в игры на развитие памяти;

путешествия в новые места.

3. Общаться с людьми

Наличие качественных социальных связей чрезвычайно полезно для вашего мозга, утверждает Судзуки. Поддержание отношений также может принести большую пользу общему здоровью и привести к долголетию. «Смех и приятное социальное взаимодействие снижают уровень стресса», — сказала она.

Здоровое питание и прогулки сами по себе могут быть полезны для здоровья мозга, но эти действия могут принести еще большую пользу мозгу, если человек делает их вместе с другими людьми, объясняет нейробиолог.

4. Практиковать эмоциональный интеллект

По словам Сузуки и Барретта, для мозга жизненно важно контролировать свои чувства, а не наоборот. Это называется эмоциональным интеллектом, практикой, которая включает в себя тренировку мозга, чтобы он был более гибким, когда дело касается эмоций.

«Независимо от того, воспринимаете ли вы дистресс как печаль или гнев, это совсем не то же самое, что воспринимать его как результат тяжелой недели, и вам просто нужно немного позаботиться о себе», — говорит Барретт.

Судзуки предложила практиковать то, что она называет «обусловливанием радости», чтобы чувствовать больше позитивных эмоций. Чтобы практиковать это, человек должен думать о позитивных воспоминаниях из прошлого и пытаться воссоздать эмоции, которые он чувствовал в то время.

5. Думать над вопросами

Существуют тесты, которые можно пройти, чтобы оценить здоровье своего мозга. Один из тестов — это Brain Care Score, который был создан группой исследователей, включая доктора Джонатана Розанда, профессора неврологии Гарвардского университета. Он лечит пациентов с черепно-мозговыми травмами и инсультами в Массачусетской больнице общего профиля.

Чтобы получить свой балл за тест, человеку необходимо ответить на вопросы в викторине о его социальных отношениях, пищевых привычках и многом другом. Чем выше балл — тем здоровее мозг.

Вот несколько вопросов, которые в нем встречаются:

«Удается ли вам контролировать уровень стресса или из-за стресса у вас возникают трудности с функционированием?»;

«Вы курите?»;

«Каково ваше артериальное давление в состоянии покоя?»;

«Вы спите менее 7 часов в сутки или страдаете ли расстройствами сна, не поддающимися лечению?».

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Frontiers in Psychiatry, более высокие показатели по шкале Brain Care связаны с более низким риском депрессии, инсульта и деменции. По словам Розанда, если у человека низкий балл, он может улучшить его, сосредоточившись на одной из областей, требующих работы.

Многие люди делают акцент на правильном питании, качественном сне и физических упражнениях, но забывают о здоровье мозга. Клинический профессор неврологии в Школе медицины и наук о здоровье Университета Джорджа Вашингтона Ричард Рестак ранее рассказал, какие простые вещи помогут сохранять ясность ума и хорошую память на протяжении всей жизни.