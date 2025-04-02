Автор бестселлеров и один из самых популярных спикеров TED Сьюзан Кейн утверждает, что люди, которые идентифицируют себя как интроверты, могут быть более осмотрительными в принятии риска, быть креативными и уметь эффективно решать проблемы. CNBC назвал топ-5 профессий для интровертов, согласно данным Resume Genius.

Учитывая эти навыки в сочетании с другими чертами, связанными с данным типом личности, такими как интроспективность и любовь к одиночеству, есть некоторые профессии, которые могут подойти интровертам больше, чем другие.

Сайт ресурсов для соискателей Resume Genius недавно составил список лучших вакансий для интровертов. По словам эксперта по карьере Натана Сото, они использовали данные с таких сайтов, как «Бюро трудовой статистики» и Glassdoor, и сосредоточились на двух желательных факторах: высокой автономии и низком социальном взаимодействии.

Затем они ранжировали вакансии по оплате и назвали пять лучших профессий для интровертов, включая среднюю годовую зарплату по данным BLS и отрасль, в которой они работают:

радиолог, $239,2 тыс. (медицина);

менеджер по естественным наукам, $157,7 тыс. (исследования);

физик и астроном, $149,5 тыс. (наука);

ученый в области компьютерных и информационных исследований, $145 тыс. (технологии);

инженер по компьютерному оборудованию, $138 тыс. (технологии).

По словам источника, все вакансии в списке хорошо подойдут тем, кто ценит независимую работу. В ряде этих профессий, особенно в сфере технологий, речь идет о людях, которые проводят много времени за компьютером. По словам Сото, они могут работать в команде, но при этом не взаимодействовать лицом к лицу.

Работу многих профессий из полного списка Resume Genius можно выполнять полностью удаленно. Например, разработчик программного обеспечения, занявший шестое место с медианной зарплатой $130,1 тыс. в год, и актуарий, занявший восьмое место — $120 тыс. в год.

И даже когда речь идет о работе, требующей личного присутствия, например рентгенологом, сотрудник самостоятельно изучает изображения и кратко общается с пациентами и врачами, объясняет он.

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