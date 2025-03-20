Для Джеффри Бланда функциональная медицина была «работой всей его жизни». В 1980-х годах он работал с двукратным лауреатом Нобелевской премии Лайнусом Поллингом в Институте науки и медицины, где основное внимание уделялось определению того, какую роль, если таковая имеется, играют витамины и другие макроэлементы в улучшении здоровья и профилактике заболеваний. Врач поделился пятью правилами для здоровой жизни, которых придерживается сам.

Бланд был настолько впечатлен работой Института функциональной медицины, что в 1990 году он совместно со своей женой Сьюзен основал Институт функциональной медицины в Сиэтле, штат Вашингтон, чтобы расширить их исследования. Он объясняет, что функциональная медицина изучает причину заболевания, а не только его название и диагностику.

Вместе со своими коллегами-исследователями Бланд поставил задачу ответить на вопрос, который может изменить подход к здравоохранению: «Можем ли мы перейти к такой форме здравоохранения, при которой мы будем больше времени уделять тому, как уберечь человека от болезни, а не просто лечить больного?».

Разработка такого типа здравоохранения и обмен опытом с медицинскими работниками стали предметом внимания Бланда более чем на 30 лет и привели к созданию Института персонализированной медицины образа жизни, основателем и президентом которого он является. Когда ему исполнилось 79 лет, и поделился некоторыми уроками, которые он извлек из своих исследований и жизненного опыта.

«В этом возрасте (79 лет) вы начинаете изучать свое тело. Надеюсь, вы провели в нем достаточно лет, чтобы обрести мудрость о том, что для вас полезно, а что не очень. Поэтому у меня есть несколько правил», — говорит он.

5 правил, по которым живет «отец функциональной медицины» ради улучшения своего здоровья:

отсутствие отношений с людьми, которые ему не нравятся;

отстраненность от разговоров, которые он считает унизительными;

не ходит туда, где, по его мнению, ему не следует находиться, и не делает вещей, которые не отвечают его долгосрочным интересам;

отсутствие оправданий плохим дням, потому что он полностью контролирует их. Вместо этого он спрашивает, что может сделать, чтобы день стал лучше;

старается помнить, что его присутствие где-либо направлено на то, чтобы быть полезным другим.

В дополнение к этим пяти правилам, у Бланда есть ежедневные практики, которые, по его словам, помогают ему оставаться в хорошем здоровье. В настоящее время он сосредоточен на своем сне: «Я стараюсь убедиться, что во время путешествий я не перенапрягаюсь и получаю полноценный отдых».

Он также очень внимательно относится к своему рациону и каждый день принимает добавки из гималайской татарской гречихи и жирных кислот омега-3. На протяжении всей своей жизни он уделял первостепенное внимание общению с семьей.

Принимать решения проще, чем следовать им. Зачастую многие ставят цели в конце года, но нарушают свои обещания уже к концу января. Тем не менее выработка и поддержание полезных привычек крайне важны для здоровья. Есть один ключевой совет, который поможет это сделать.