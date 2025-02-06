Превращение хобби в бизнес — это действительно мощная формула успеха, но с важным условием: ваше хобби должно создавать ценность для других людей. Так считает Оскар Хартманн, международный инвестор, серийный предприниматель, который входит в топ-18 бизнес-ангелов мира. Он рассказал редакции «Инк.» о пяти пунктах, которые помогут успешно монетизировать хобби.

Страсть

По словам Хартманна, когда человек по-настоящему увлечен делом, он готов погружаться в детали, постоянно совершенствоваться и преодолевать неизбежные трудности. Он утверждает, что это дает колоссальное преимущество перед теми, кто просто «делает бизнес».

Навык

Эксперт отмечает, что, занимаясь любимым делом, люди естественным образом развивают компетенции, которые сложно получить «по заказу». «Эта экспертиза становится вашим конкурентным преимуществом», — говорит Хартманн.

Создание ценности для других

Эксперт считает это одним из ключевых навыков. «Возьмем пример с подкастингом: если вы увлечены этим и создаете контент, который помогает людям решать их проблемы или делает их жизнь лучше, — вы на верном пути», — отмечает он. А вот коллекционирование крышек от бутылок, при всей его увлекательности, по мнению Хартманна, сложнее монетизировать, потому что оно не решает чужих проблем.

Масштабируемость

Современные технологии позволяют даже нишевому хобби найти свою аудиторию в глобальном масштабе. По словам Хартманна, человек, создающий уникальные украшения ручной работы, может продавать их по всему миру через маркетплейсы. Например, преподаватель йоги может вести онлайн-классы для учеников из разных стран.

Баланс

И последнее, что отмечает Хартманн, превращая хобби в бизнес, важно сохранить баланс между коммерческой составляющей и той радостью, которую человеку приносит само занятие. По его словам, бизнес не должен убить страсть — он должен дать ей новые возможности для роста.

«Помните: лучший бизнес рождается на пересечении того, что вы любите делать, что у вас хорошо получается и что нужно людям. Это и есть та самая формула успеха, о которой говорят лучшие предприниматели мира», — заключает он.

Каждый третий россиянин нашел хобби благодаря коротким видео в соцсетях. Ранее «VK Клипы» и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru рассказали о результатах исследования, в ходе которого они спросили россиян об их хобби, сколько часов в неделю они тратят на любимые занятия и какие из них помогают коротать время по пути на работу и домой. Исследование показало, что у 87% россиян есть хотя бы одно увлечение.