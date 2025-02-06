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5 правил, как сделать успешный бизнес, по мнению международного инвестора, входящего в топ-18 бизнес-ангелов мира

Превращение хобби в бизнес — это действительно мощная формула успеха, но с важным условием: ваше хобби должно создавать ценность для других людей. Так считает Оскар Хартманн, международный инвестор, серийный предприниматель, который входит в топ-18 бизнес-ангелов мира. Он рассказал редакции «Инк.» о пяти пунктах, которые помогут успешно монетизировать хобби.

  • Страсть

По словам Хартманна, когда человек по-настоящему увлечен делом, он готов погружаться в детали, постоянно совершенствоваться и преодолевать неизбежные трудности. Он утверждает, что это дает колоссальное преимущество перед теми, кто просто «делает бизнес».

  • Навык

Эксперт отмечает, что, занимаясь любимым делом, люди естественным образом развивают компетенции, которые сложно получить «по заказу». «Эта экспертиза становится вашим конкурентным преимуществом», — говорит Хартманн.

  • Создание ценности для других

Эксперт считает это одним из ключевых навыков. «Возьмем пример с подкастингом: если вы увлечены этим и создаете контент, который помогает людям решать их проблемы или делает их жизнь лучше, — вы на верном пути», — отмечает он. А вот коллекционирование крышек от бутылок, при всей его увлекательности, по мнению Хартманна, сложнее монетизировать, потому что оно не решает чужих проблем.

  • Масштабируемость

Современные технологии позволяют даже нишевому хобби найти свою аудиторию в глобальном масштабе. По словам Хартманна, человек, создающий уникальные украшения ручной работы, может продавать их по всему миру через маркетплейсы. Например, преподаватель йоги может вести онлайн-классы для учеников из разных стран.

  • Баланс

И последнее, что отмечает Хартманн, превращая хобби в бизнес, важно сохранить баланс между коммерческой составляющей и той радостью, которую человеку приносит само занятие. По его словам, бизнес не должен убить страсть — он должен дать ей новые возможности для роста.

«Помните: лучший бизнес рождается на пересечении того, что вы любите делать, что у вас хорошо получается и что нужно людям. Это и есть та самая формула успеха, о которой говорят лучшие предприниматели мира», — заключает он.

Каждый третий россиянин нашел хобби благодаря коротким видео в соцсетях. Ранее «VK Клипы» и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru рассказали о результатах исследования, в ходе которого они спросили россиян об их хобби, сколько часов в неделю они тратят на любимые занятия и какие из них помогают коротать время по пути на работу и домой. Исследование показало, что у 87% россиян есть хотя бы одно увлечение.

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