«VK Клипы» и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru рассказали Inc. о результатах исследования, в ходе которого они спросили россиян об их хобби, сколько часов в неделю они тратят на любимые занятия и какие из них помогают коротать время по пути на работу и домой.

Исследование показало, что у подавляющего большинства россиян (87%) есть хотя бы одно увлечение, а более половины участников опроса (57%) имеют сразу несколько хобби.

Более двух любимых занятий оказалось у жителей Новосибирской (72%) и Воронежской (70%) областей, а также Республики Башкортостан (67%). За ними следуют Нижегородская область (65%), Москва (61%) и Санкт-Петербург (59%). Хобби 28% россиян связаны с цифровыми устройствами. Причем 40% из них — IT-специалисты и представители сферы искусства и масс-медиа. Они проводят время за компьютерными играми, смотрят короткие ролики и видеоблоги, кино и сериалы, а также слушают музыку или занимаются фотографией.

Спортом увлекаются 37% респондентов, а 34% — чтением. По 18% россиян выбрали рисование и путешествия.

Интересно, что 31% респондентов нашли новые увлечения благодаря просмотру коротких видео, а более половины (54%) опрошенных с их помощью открыли новые места для досуга.

Подавляющее большинство (85%) россиян рассказывают о своих любимых занятиях в социальных сетях. Согласно исследованию, увлечения зависят от профессиональной деятельности опрошенных. Так, 54% сотрудников сферы закупок и 46% представителей продаж предпочитают в свободное время заниматься спортом.

Юристы чаще других (43%) занимаются чтением и самообразованием, а представители туристического и гастрономического бизнеса выбирают компьютерные игры или просмотр фильмов (по 39%).

Финансисты увлекаются рукоделием (32%), в то время как сотрудники индустрии развлечений — фотографией (43%). Менеджеры высшего и среднего звена (40%), сотрудники сферы сервисного обслуживания и производства (30%), а также работники науки и образования (22%) чаще склонны проводить свободное время с семьей и друзьями.

Более половины (56%) опрошенных признались, что хотели бы посвящать больше времени своим увлечениям. 22% россиян выделяют на них более 10 часов в неделю, 31% — от пяти до 10 часов, а 34% — по два-пять часов.

Еще 58% респондентов занимаются любимым делом в дороге:

чтением — 66%;

просмотром коротких и длинных видео — 33%;

просмотром фильмов и сериалов — 25%;

просмотром ленты соцсетей — 23%;

рисованием — 7%;

вязанием или вышиванием — 6%.

Среди опрошенных есть и те, у кого не хватает времени на хобби. Среди них 15% работников сферы HR, 11% финансистов и 10% представителей сферы логистических услуг. 10 и более часов в неделю на хобби тратят специалисты в области туризма (29%), масс-медиа (26%), IT, маркетинга и PR (по 25%).

Спрос на поездки в дальнее зарубежье этой зимой увеличился в среднем на 10–45% по сравнению с прошлым годом. Растущий интерес может быть связан с запуском новых рейсов из разных регионов России и упрощением визового режима. Особенно заметно вырос интерес к поездкам в дальнее зарубежье и страны Азии.