Если после 7-8 часов сна ощущается усталость, может возникнуть мысль о необходимости спать девять или даже десять часов в сутки, но это не всегда поможет. Как объясняет Шелби Харрис, лицензированный клинический психолог, специализирующийся на поведенческой медицине сна, усталость и сонливость — это разные состояния.

«Усталость — это такое состояние, когда ощущается нехватка сил, тогда как сонливость представляет собой непреодолимую потребность во сне», — говорит Харрис. Несмотря на то что недостаток сна часто является главной причиной усталости, для многих людей это не единственное объяснение. Он выделяет еще несколько факторов, способствующих постоянной усталости, а также предлагает простые способы для повышения уровня энергии.

5 причин, по которым чувствуется усталость, не связанных с недостатком сна

Проблемы с настроением. Перепады настроения, такие как депрессия и беспокойство, могут вызывать чувство усталости, говорит Харрис. Симптомы депрессии могут включать в себя проблемы с засыпанием или поддержанием сна, а также недостаток энергии, согласно Центрам по контролю и профилактике заболеваний.

Плохое качество сна. Низкое качество сна часто приводит к тому, что даже при достаточном количестве часов, проведенных во сне, не удается почувствовать себя отдохнувшим. Как отмечает Харрис, на качество сна влияют различные факторы, включая такие расстройства, как апноэ во сне, лунатизм и даже храп.

Нестабильный режим сна и бодрствования может привести к тому, что даже незначительное изменение времени, проведенного во сне или бодрствовании, более чем на час, вызывает ощущение усталости. Эксперты называют это явление «социальной сменой часовых поясов». С людьми, работающими в ночные смены, часто возникает больше трудностей в адаптации к подобным изменениям.

Гормональные изменения могут существенно влиять на уровень энергии, отмечает Харрис. У женщин в определенные периоды месяца наблюдается упадок сил, вызванный колебаниями гормонов. Кроме того, женщины, которые проходят через перименопаузу или менопаузу, могут сталкиваться с похожими изменениями в уровне своей энергии, что также сказывается на общем состоянии и самочувствии.

Лекарственные препараты. По словам Харрис, использование некоторых лекарств может приводить к повышенной утомляемости, особенно если речь идет о снотворных препаратах. Также существуют и другие медикаменты, которые могут вызывать сонливость, такие как антидепрессанты, антигистаминные средства и лекарства от аллергии, по информации Harvard Health Publishing.

Для повышения уровня энергии важно следовать основным правилам сна. Одна из рекомендаций заключается в том, чтобы не ложиться спать за 90 минут до или после привычного времени отхода ко сну, а придерживаться установленного графика.

Необходимо определить, сколько часов сна требуется для полноценного отдыха. Это может быть не всегда восемь часов. Если кто-то высыпается за семь часов сна то, увеличив это время может оказаться только хуже.

Создание комфортной атмосферы для сна также имеет большое значение. Следует приглушать свет в комнате, читать расслабляющие книги перед сном и исключать использование экранов минимум за 30 мин. до отхода ко сну. Кроме того, стоит избегать чрезмерного употребления алкоголя, который может помочь уснуть, и больших объемов кофеина, поддерживающего бодрствование в течение дня.

Также рекомендуется проводить не менее 20 мин. на солнце каждый день. Для работающих удаленно стоит подумать о размещении рабочего места ближе к окну для получения большего количества натурального света. Если после нескольких недель соблюдения этих рекомендаций улучшений не наблюдается, имеет смысл обратиться к врачу для дальнейшего обсуждения симптомов.

Ранее нутрициолог, сертифицированный фитнес-тренер, популяризатор науки и фанат доказательной медицины Карина Кикимора рассказала, почему так важно спать. Она отмечает, что организму нужно не только работать, но еще и восстанавливать то, что человек потратил за день: энергию, ресурсы, силы, клетки.