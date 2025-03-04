Когда люди представляют избалованного ребенка, они видят его истеричным, например, из-за того, что ему не дали то, чего он хотел. Но, по словам Рим Рауды, создательницы журнала о связи родителей и детей, избалованное поведение — это не только чувство собственного достоинства или уступчивость родителей, это неудовлетворенные эмоциональные потребности, непостоянные границы и отсутствие связи. Она назвала 5 признаков избалованных детей, и способы, как это исправить.

Как исследователь и тренер по осознанному воспитанию, Рауда изучила более 200 детей и обнаружила, что избалованное поведение иногда может указывать на неудовлетворенные потребности. Вот пять признаков крайне избалованных детей — и как родители могут попытаться исправить это поведение:

1. Им трудно слышать слово «нет»

Ребенок может сопротивляться правилам не потому, что они сложные, а потому, что неясные границы кажутся ему запутанными и раздражающими. Если правила кажутся непредсказуемыми, или если ребенок чувствует себя бессильным в решениях, которые его касаются, он может действовать, чтобы вернуть себе чувство контроля.

Эксперт советует родителям вместо того, чтобы просто сказать «нет» и двигаться дальше, признать чувства ребенка: «Я вижу, что ты расстроен, потому что хочешь продолжать играть, но уже пора спать». Границы, установленные с добротой, учат, что правила не имеют отношения к контролю — они касаются доверия и безопасности, утверждает она.

2. Они постоянно ищут внимания

По ее словам, когда дети требуют постоянного внимания, это часто является признаком эмоциональной разобщенности или неуверенности в своем месте в семье. Ребенок, который не чувствует себя в безопасности в своей связи, может просить большего: больше времени, подтверждения или уверенности.

Например, если ребенок постоянно перебивает родителя или цепляется за него в социальной обстановке, это не обязательно означает, что он нуждается в общении. Он может быть не уверен в своей значимости, когда внимание сосредоточено не на нем.

В таком случае Рауда рекомендует выделять ему 10–20 минут на общение без отвлечения каждый день. Чем больше времени, тем лучше, отмечает она. «Играйте, разговаривайте или просто будьте рядом с ребенком, — советует эксперт. — Используйте эти моменты, чтобы сказать ему: “Ты достаточно хорош”».

По ее словам, когда дети чувствуют себя эмоционально защищенными, их потребность в постоянном подтверждении угасает.

3. Они устраивают истерики, чтобы получить желаемое

Истерики — это не манипуляция, это крик о помощи. Дети в состоянии истерики обычно подавлены и не умеют справляться с сильными эмоциями. Часто это происходит из-за того, что ребенок чувствует себя неуслышанным, когда его эмоции игнорируются; бессильным, когда у него нет права голоса; или перевозбужденным из-за слишком большого количества шума, активности или перемен.

Совет родителям от эксперта: сохраняйте спокойствие, признавайте их чувства: «Я вижу, что ты действительно расстроен» и предлагать утешение: «Я рядом с тобой, пока тебе не станет лучше». Дети учатся эмоциональной регуляции через связь, а не контроль.

4. Они сопротивляются ответственности

Рауда утверждает, что ребенок, который отказывается убираться, избегает домашней работы или легко сдается, не является трудным или ленивым. Вместо этого, его могли слишком часто ограждать от трудностей или, с другой стороны, подталкивать к независимости до того, как он почувствовал себя готовым.

Для того, чтобы решить данную проблему, она рекомендует предлагать соответствующие возрасту совместные обязанности. «Готовьте вместе или решайте небольшие проблемы в команде. Не забывайте отмечать их усилия, а не только результаты. Когда дети чувствуют себя способными и получают поддержку, ответственность приходит сама собой», — объясняет эксперт.

5. Им не хватает благодарности

Когда ребенок ведет себя неблагодарно, расстраиваясь из-за того, что не получает того, что хочет, это часто не является претензией с его стороны. Это может означать, что он чувствует себя неуслышанным, обособленным или бессильным.

«Когда дети постоянно получают игрушки, угощения или награды вместо эмоциональной связи, это притупляет их способность ценить то, что действительно важно», — утверждает Рауда.

По ее словам, благодарность растет из связи. Поэтому она советует родителям вовлекать ребенка в значимые моменты, например, помогать готовить еду, делать открытку или разделять маленькие радости с семьей. Когда дети чувствуют, что они принадлежат, вносят свой вклад и их ценят, следует признательность, отмечает эксперт.

«Я всегда напоминаю родителям, что не следует перехваливать своих детей, — заявляет она. — Например, если они помогают убраться в доме, вместо того, чтобы дать им деньги или сладкое угощение, можно сказать: “Спасибо за помощь. Это много значит для меня, и мне было весело делать это вместе”».

Цель — сделать эти моменты значимыми, а не просто чем-то, что они делают ради награды. То, что люди называют избалованным поведением, не связано с материальными излишествами — это касается эмоциональных потребностей, говорит Рауда. По ее словам, настоящая связь заключается не только в совместном времяпрепровождении, но и в том, чтобы дать ребенку почувствовать, что его видят, ценят и глубоко любят.

«Когда родители переходят от контроля поведения к поддержанию связи, моменты разочарования становятся прекрасными возможностями для укрепления доверия, безопасности и эмоциональной устойчивости на всю жизнь», — заключает эксперт.

Детский психотерапевт и лицензированный клинический психолог Шерил Циглер имеет опыт работы более 20 лет. По ее словам, намеренное руководство и моделирование со стороны родителей могут помочь проложить путь к успешному будущему. Она назвала 7 действий, которые необходимо совершать в раннем возрасте детей, чтобы воспитать их «психически сильными» и «глубоко критически мыслящими».