Согласно новому отчету Pew Research Center, эксперты, которые изучают или работают с искусственным интеллектом, более позитивно и оптимистично оценивают влияние этой технологии на рабочие места и экономику, чем широкая общественность. При этом многие из них признают, что в будущем ее развитие может привести к исчезновению целого ряда профессий.

Эксперты, как правило, меньше обеспокоены тем, что внедрение ИИ приведет к сокращению числа рабочих мест, чем рядовые работники, но признают, что некоторые профессии, скорее всего, ждут кардинальные изменения.

Рассматривая вероятность того, что ИИ приведет к сокращению рабочих мест, эксперты отметили, что в ближайшие 20 лет под наибольшей угрозой окажутся:

кассиры (согласны 73% экспертов);

водители грузовиков (62%);

журналисты (60%);

рабочие фабрик (60%);

инженеры-программисты (50%).

Работники, как правило, соглашаются с экспертами относительно рискованных профессий, за исключением водителей: только 33% населения считают, что ИИ приведет к сокращению числа водителей грузовиков в будущем.

Джефф Готтфрид, заместитель директора по исследованиям из исследовательского центра Pew, сообщил, что, по мнению опрошенных экспертов, профессия водителя грузовика может измениться из-за развития искусственного интеллекта и совершенствования технологий беспилотных автомобилей.

Исследование также подчеркивает результаты других многолетних исследований, демонстрирующих обеспокоенность американской общественности тем, что развитие ИИ лишит их работы и может привести к потере социальных связей, говорит Готфрид.

Несмотря на некоторые разногласия, эксперты и общественность сходятся во мнении относительно следующих тезисов касательно этой технологии:

ИИ может принести наибольшую пользу в области здравоохранения;

скептически относятся к тому, что он окажет положительное влияние на точность новостей;

хотели бы большего контроля над тем, как ИИ используется в повседневной жизни.

При этом ни одна из сторон не уверена, что правительство будет эффективно регулировать ИИ или что американские компании будут разрабатывать и использовать технологию ответственно.

Готфрид считает, что для понимания основных опасений экспертов и общественности по поводу развития и интеграции искусственного интеллекта на рынке труда и в экономику в целом необходимо учитывать обе точки зрения.

При этом внутри каждого лагеря имеются разные точки зрения. Например, эксперты, работающие в колледжах и университетах, более скептически относятся к тому, что компании разрабатывают и используют ИИ ответственно, по сравнению с экспертами, работающими в частных фирмах.

Женщины, как правило, более скептически относятся к ИИ, чем мужчины, а гендерный разрыв еще более выражен среди экспертов, работающих с этой технологией.

Среди опрошенных экспертов мужчины (63%) почти в два раза чаще, чем женщины (36%), говорят, что влияние ИИ на США будет по крайней мере в некоторой степени положительным. Мужчины также чаще, чем женщины, говорят, что они больше воодушевлены, чем обеспокоены ИИ (53% против 30%), или считают, что ИИ принесет им личную пользу (81% против 64%).

«Это действительно бросилось нам в глаза, — говорит Готтфрид. — Мы видим, что некоторые из этих различий действительно имели место в популяции, наиболее близкой к самой технологии ИИ, независимо от того, изучают ли они ее или работают с ней. Наше исследование не было направлено на то, чтобы понять, почему взгляды женщин отличаются от взглядов мужчин, но это согласуется с выводами о гендерных различиях среди широкой общественности».

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Предыдущие исследования показывают, что многие должности, которые обычно занимают женщины, в том числе административные и должности в сфере обслуживания клиентов, автоматизируются под влиянием новых технологий. Между тем гендерный разрыв, когда женщины недостаточно представлены на рабочих местах в сфере ИИ, может повлиять на то, как будет развиваться эта технология.