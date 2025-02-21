С развитием технологий и автоматизации ряд профессий становится все менее востребованным, отмечает Екатерина Зеленкова, HR бизнес-партнер Коммуникационной группы PROGRESS. Поэтому она назвала для «Инк.» топ-7 самых востребованных профессий и их приблизительный доход, на которые не так влияют технологии.

По словам эксперта, операторы call-центров и офисные администраторы уступают место чат-ботам и цифровым платформам, которые обеспечивают более быстрый и экономичный клиентский сервис. Транспортные логисты теряют актуальность из-за внедрения автоматизированных систем управления цепочками поставок, а менеджеры по продажам массовых товаров вытесняются маркетплейсами и алгоритмами онлайн-продаж.

Также она отмечает, что под угрозой сокращения находятся сотрудники печатных изданий и традиционных медиа — цифровые платформы и снижение рекламных бюджетов делают эти профессии менее востребованными. Кризисные условия приводят к оптимизации структуры компаний, из-за чего средний управленческий персонал теряет актуальность, уступая место более мобильным и гибким командам.

Зеленкова рассказала, какие навыки являются ценными для работодателей:

Цифровая грамотность: умение работать с инструментами AI, аналитическими платформами и облачными сервисами.

умение работать с инструментами AI, аналитическими платформами и облачными сервисами. Мультидисциплинарность: знание смежных сфер, например, маркетинга, аналитики и проектного управления.

знание смежных сфер, например, маркетинга, аналитики и проектного управления. Soft skills: коммуникация, креативное мышление и способность эффективно работать в команде.

коммуникация, креативное мышление и способность эффективно работать в команде. Навыки работы с ESG-повесткой: развитие устойчивых практик в бизнесе.

развитие устойчивых практик в бизнесе. Адаптивность: способность быстро обучаться и реагировать на изменения в профессиональной среде.

способность быстро обучаться и реагировать на изменения в профессиональной среде. Сочетание технических знаний и гибких навыков.

Самые востребованные профессии в России в 2025 году

1. Разработчики в сфере искусственного интеллекта (AI) и нейросетей

Компании активно внедряют нейросети и алгоритмы, чтобы повысить эффективность бизнеса, заявляет эксперт. Для разработки, адаптации и оптимизации таких технологий нужны высококвалифицированные специалисты. Зарплата: 150–400 тыс. руб. в зависимости от уровня опыта и задач.

2. Специалисты по ESG и устойчивому развитию

Зеленкова отмечает, что компании все чаще работают над соответствием экологическим и социальным стандартам. Это влияет на репутацию и доступ к инвестициям. Зарплата: 100–200 тыс. руб.

3. Эксперты в области данных (аналитики и data scientists)

«Данные остаются ключевым инструментом для стратегического управления, а их объемы продолжают расти», — говорит эксперт. Зарплата: 120–350 тыс. руб.

4. Специалисты в кибербезопасности

Цифровизация бизнеса увеличивает риски кибератак, что требует надежной защиты данных и систем. Зарплата: 150–300 тыс. руб.

5. Digital-маркетологи и контент-менеджеры

Зеленкова утверждает, что в условиях насыщенного рынка бренды ищут уникальные способы взаимодействия с аудиторией через цифровые каналы. Зарплата: 70–200 тыс. руб.

6. Нутрициологи

«Внимание к здоровому питанию растет, — говорит эксперт. — Люди все чаще обращаются к профессиональным консультантам для составления индивидуальных планов питания». Зарплата: 50–150 тыс. рублей.

7. Биохакеры

Биохакинг, по словам Зеленковой, становится трендом, особенно среди топ-менеджеров и предпринимателей, которые хотят повысить свою производительность и улучшить здоровье. Зарплата: 80–300 тыс. руб., в зависимости от уровня профессионализма и набора услуг. Но стоит помнить, что это ненаучная профессия, а значит, ее могут запретить в любой момент.

В 2022 году Росстат заявлял о нехватке 1,9 млн специалистов — это 5,9% от списочной численности рабочих рук. При этом работодатели России опубликовали 55,8 млн вакансий, согласно статистике сервиса по поиску работы GdeRabota.ru. В 2024 году аналитика ресурса показала, что компании искали 75,9 млн человек. Сервис назвал топ-10 самых востребованных профессий в России.