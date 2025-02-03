Предсказать движение фондового рынка и изменения инфляции невозможно, но есть факторы, способствующие накоплению богатства. В книге Брэда Клонца и Адриана Брамбилы «Начните думать о богатстве» представлена 21 «суровая правда», которая помогает преодолеть заблуждения о деньгах и улучшить финансовое положение.

CNBC поделился тремя истинами из книги, которые стоит принять, чтобы разбогатеть:

Негативный подход к финансам может стать серьезным препятствием

Отношение к деньгам имеет такое же большее значение, как и сумма на счете, считает Клонц. Становление миллионером не должно являться конечной целью; важно уметь правильно расходовать миллионы. Если при вопросе о том, что сделать с миллионом долларов, первым делом возникает желание составить список дорогих покупок, таких как просторный дом, элитный автомобиль или стильная одежда, это указывает на неправильное отношение к деньгам.

Отсутствие правильной установки может привести к быстрой растрате внезапно полученного богатства с результатом, аналогичным прежнему состоянию. Напротив, человек, обладающий «богатым мышлением», будет продолжать трудиться, обратится за советом к финансовому консультанту или бухгалтеру и разумно инвестирует большую часть своих средств. Те, кто работают ради заработка, в то время как те, кто относится к финансам с правильно сформированным мышлением, знают, как заставить деньги эффективно работать на себя.

Изменить свое прошлое невозможно

У человека нет возможности выбирать в какой семье он родится. Однако существует возможность подняться по экономической лестнице на протяжении жизни, если присутствует правильный настрой и готовность сделать все возможное для увеличения дохода и чистого капитала, как утверждает Клонц.

Отец Брамбилы приехал в США из Мексики подростком и прошел путь от мойщика машин в автосалоне Toyota до выхода на пенсию в 56 лет. Жизнь ниже своих возможностей, проживание в более дешевых районах, отказ от еды вне дома и отказ от улучшений в таких вещах, как одежда и автомобили, помогли его родителям жить хорошо и в конечном итоге стать миллионерами.

«В начале у родителей не было денег, но имелось нечто более важное, чем деньги — богатый склад ума», — отмечает Брамбила.

«Формула», описываемая Клонцем для перехода от бедности к богатству, проста — тратить меньше, чем возможно, инвестировать остальное — но, как показывает практика, ее гораздо легче произнести, чем реализовать.

Чтобы достичь богатства, необходимо идти на определенные жертвы

Существует множество способов обрести финансовое благополучие — от выигрыша в лотерею до упорной работы в течение многих лет. Тем не менее, большинству людей придется принять некоторые трудные решения, чтобы разбогатеть.

Клонц утверждает, что есть несколько простых шагов, которые практически каждый может сделать, чтобы увеличить свои сбережения в течение года:

Найти соседа по комнате, это поможет снизить расходы на жилье, освободив больше средств для сбережений и инвестиций.

Переход на общественный транспорт вместо использования автомобиля позволяет сэкономить значительные суммы на услугах, страховании и обслуживании автомобиля.

Отказ от алкоголя, в зависимости от текущего уровня потребления, может привести к значительной экономии средств.

Дополнительный источник дохода является отличным способом для увеличения чистого капитала.

Конечно, любой из этих пунктов может оказаться неподходящим. «Но если существует желание уйти от бедности, необходимо быть готовым жить на минимальную зарплату, по крайней мере, некоторое время», — отмечает Клонц.

Речь идет не о людях, которые изо всех сил пытаются свести концы с концами, а скорее о тех, кто может сказать что-то вроде: «Не могу позволить себе инвестировать», в то время как расходы на уход за волосами или обслуживание автомобиля составляют от $100 до $500 в месяц. «Для того чтобы прожить необыкновенную жизнь, необходимо предпринять необыкновенные меры, чтобы это произошло», — подчеркивает Клонц.

Когда люди пытаются следить за расходами, они часто заносят финансы в электронную таблицу, отслеживают траты и составляют строгий план. Сертифицированный преподаватель по личным финансам Дана Миранда утверждает, что такое ведение бюджета может быть «токсичным».