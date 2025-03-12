Выросшие в 1910-х и 1920-х годах в очень бедной семье с шестью старшими братьями и сестрами, Ширли Хоудс и ее сестра Рут «Рутти» Свидлер не имели собственных комнат. У них даже не было собственных мест для сна. 10 членов их семьи жили в квартире с двумя спальнями, одной ванной и мансардой. Пять девочек спали там. Рути, Ширли и третья сестра делили одну кровать.

Один из плюсов тесного размещения: сестры образовали тесную и прочную связь и оставались близки всю свою жизнь. Когда они скончались этой зимой с разницей в несколько дней, Ширли было 108, а Рути было 105.

На форуме обсуждения супервозрастных людей The 110 Club Ширли и Рути были описаны как «самая старая пара сестер в США». Хотя это утверждение оказалось невозможно подтвердить, их общий возраст в 213 лет делал их «весьма примечательными».

Вот некоторые из самых важных уроков, как прожить долгую, счастливую и здоровую жизнь:

1. Не забудьте потанцевать.

Можно легко предположить, что для достижения 100-летнего возраста необходимо придерживаться строгого пуританского образа жизни. Ведь многие традиционные рекомендации звучат как запрет: не пей, не кури, не переедай калорийную пищу!

Однако, что приятно, Ширли и Рути во многих отношениях относились к правилам более спокойно. Конечно, ни у кого из них не было привычки курить и они были добросовестны во многих вещах, включая питание: они обязательно ели фрукты и овощи.

Но они не отказывались и от мороженого после ужина. Они не зацикливались на цифре на весах. Они обе искали возможности наслаждаться жизнью, а не просто копить как можно больше времени.

Например, в 2023 году, когда Ширли было 107 лет, она сказала, что, хотя ей и нравится заводить друзей, ей приходится быть осторожнее с мужчинами, поскольку многие из них женаты и она не хочет никого вводить в заблуждение.

«Когда дело доходит до танцев, да! О, когда я танцую, мне все равно, есть ли у него три жены. Я буду танцевать с кем угодно!» — заявляла Ширли.

2. Не переставайте верить.

Вера была ключевой частью жизни для обеих сестер, которым нравилось быть активными и вовлеченными членами своих синагог. В составе учебной группы Рути за полгода прочитала всю Библию на иврите. Она стала членом нескольких еврейских женских организаций и даже занимала пост президента различных местных отделений. «Не то чтобы я была такой уж религиозной», — сказала Рути. Тем не менее ее традиции, история и вера имели для нее большое значение, как и ее сообщество: «Мне нравится быть вовлеченной».

Поддержание этих связей со временем окупилось. Бывший президент ее общины и ее раввин продолжали навещать ее даже после того, как ограниченная подвижность не позволила ей часто выходить из дома.

Ширли тоже ценила свой иудаизм. Она поддерживала связь со своим раввином из Коннектикута даже после переезда в Северную Каролину. Этот раввин в конечном итоге посетил Ширли в ее новом доме за пределами Эшвилла и этой зимой произнес трогательную речь на похоронах Ширли.

Религия помогла ей почувствовать связь с историей, а также с обществом. Она чувствовала себя счастливой, видя, как ее дети, внуки и даже правнуки продолжают традиции, которые были для нее значимы.

3. Не прекращайте узнавать новое.

Обе сестры были большими любительницами чтения с тех пор, как стали достаточно взрослыми, чтобы брать книги в библиотеке. «Мне интересно все, — сказала Рути. — Книги — моя страсть».

Когда она откладывала роман в пользу просмотра телевизора, ей нравилось чему-то учиться. Ширли также описывала себя как очарованную другими людьми, историями и ситуациями. В целом она подходила к миру с благоговением и открытым умом: «Мне просто так любопытно! — сказала она. — Жизнь была бы пустой, если бы вы не встречались и не хотели узнавать о других людях».

В подкасте Джулии Луис-Дрейфус Wiser than Me критик и автор кулинарных произведений Рут Райхл высказала схожую точку зрения. «Единственное, что действительно сохраняет вас молодыми, — это постоянное выполнение дел, которые вы не умеете делать, — сказала Райхл. — Если вы проводите всю свою жизнь, делая то, что вы уже умеете делать, вы быстро стареете».

4. Не забывайте, что возраст — это всего лишь число.

«Я думаю, что средний возраст — это когда вы начинаете получать социальное обеспечение, — сказала Ширли. — Пятьдесят — это еще не средний возраст. Абсолютно нет. В 50 лет ты только начинаешь жить».

Рути однажды дала хороший совет, как стареть, не чувствуя себя старой. «Поддерживайте свое тело в хорошей форме и свой разум в хорошей форме, — сказала она. — Тогда вы справитесь».

5. Не зацикливайтесь на прошлом.

После окончания школы Рути подала документы в школу медсестер Маунт-Синай, желая попасть в медицину. Учреждение отказало ей, потому что она не соответствовала минимальному требованию по росту. Тем временем Ширли не могла поступить в колледж по финансовым причинам, хотя она хотела стать журналисткой или учителем.

Жизнь продолжала подбрасывать им разочарования и трудности. Они потеряли любимых братьев и сестер, супругов и даже детей. По мере того как сестры продолжали стареть, они старались сосредоточиться на позитиве, насколько это было возможно, и на том, что еще впереди. Это поддерживало их мотивацию.

Как сказала мне Рути: «Я не оглядываюсь назад. Я смотрю вперед». К 105 годам Ширли овдовела, официально ослепла и почти оглохла. Она уже не могла много танцевать. Но она была полна благодарности. «У меня нет никаких жалоб ни на что, — сказала она. — Я не думаю ни о чем, как об обычном. Все — чудо. Мой секрет? Я счастливчик. Хотя у меня были болезни и проблемы, я их преодолела. Я думаю, что умру, зная и осознавая, как мне повезло. Что у меня было лучшее, абсолютно лучшее».

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