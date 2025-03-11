Долгожители, которые когда-то считались редкостью, стали обычным явлением. Они действительно являются самой быстрорастущей демографической группой населения мира, их численность примерно удваивается каждые десять лет с 1970-х годов.

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Насколько долго люди могут жить и что определяет долгую и здоровую жизнь, было интересно всем ученым мира. Однако попытка понять секреты исключительного долголетия — непростая задача. Она включает в себя изучение сложного взаимодействия генетической предрасположенности и факторов образа жизни, а также того, как они взаимодействуют на протяжении жизни человека.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале GeroScience, выявило некоторые общие биомаркеры, включая уровни холестерина и глюкозы, у людей, живущих старше 90 лет. Люди девяносто и ста лет уже давно вызывают повышенный интерес у ученых, поскольку они могут помочь понять, как жить дольше и, возможно, как стареть здоровыми.

До сих пор исследования долгожителей часто были небольшими по масштабу и фокусировались на выбранной группе, например, исключая долгожителей, живущих в домах престарелых. Новое исследование является крупнейшим на сегодняшний день исследованием, сравнивающим профили биомаркеров, измеренные на протяжении жизни среди исключительно долгожителей и их сверстников, проживших меньше.

Ученые сравнили профили биомаркеров людей, проживших более 100 лет, и их сверстников, проживших меньше, и исследовали связь между профилями и шансами стать долгожителями. Исследование включало данные 44 000 шведов, прошедших оценку состояния здоровья в возрасте 64–99 лет — они составили выборку так называемой когорты Amoris.

Затем эти участники были отслежены по данным шведского регистра до 35 лет. Из них 1 224, или 2,7%, дожили до 100 лет. Подавляющее большинство (85%) долгожителей были женщинами. В данные исследования включены двенадцать биомаркеров крови, связанных с воспалением, метаболизмом, функцией печени и почек, а также потенциальным недоеданием и анемией. Все они были взаимосвязаны со старением или смертностью в предыдущих исследованиях.

Биомаркером, связанным с воспалением, оказалась мочевая кислота — продукт жизнедеятельности организма, образующийся при переваривании определенных продуктов. Ученые также рассмотрели маркеры, связанные с метаболическим статусом и функцией, включая общий холестерин и глюкозу, а также маркеры, связанные с функцией печени, такие как аланиинотрансфераза (АлАТ), аспартатаминотрансфераза (АсАТ), альбумин, гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ), щелочная фосфатаза (ЩФ) и лактатдегидрогеназа (ЛД).

Исследователи также рассмотрели креатинин, который связан с функцией почек, а также железо и общую железосвязывающую способность (TIBC), которая связана с анемией. Наконец, они исследовали альбумин, биомаркер, связанный с питанием. Ученые обнаружили, что в целом у тех, кто дожил до своего столетия, как правило, наблюдались более низкие уровни глюкозы, креатинина и мочевой кислоты после шестидесяти лет.

Хотя медианные значения большинства биомаркеров у долгожителей и людей моложе 100 лет существенно не различались, долгожители редко демонстрировали чрезвычайно высокие или низкие значения. Например, у очень немногих долгожителей уровень глюкозы в начале жизни превышал 6,5 ммоль/л, а уровень креатинина превышал 125 мкмоль/л.

Значения многих биомаркеров как у долгожителей, так и у людей, не достигших долголетия, выходили за пределы диапазона, считающегося нормальным в клинических рекомендациях. Вероятно, это связано с тем, что данные рекомендации разработаны с учетом более молодого и здорового населения.

При исследовании того, какие биомаркеры связаны с вероятностью достижения 100-летнего возраста, обнаружили, что все, кроме двух (аланин и альбумин) из 12 биомаркеров, показали связь с вероятностью достижения 100-летнего возраста. Это наблюдалось даже с учетом возраста, пола и бремени болезней. Люди из пяти групп с самым низким уровнем общего холестерина и железа имели меньшие шансы дожить до 100 лет по сравнению с теми, у кого эти показатели были выше.

Между тем, у людей с более высоким уровнем глюкозы, креатинина, мочевой кислоты и маркеров функции печени также снижались шансы стать столетними людьми. В абсолютном выражении различия по некоторым биомаркерам были довольно незначительными, тогда как по другим различия были несколько более существенными.

Например, для мочевой кислоты абсолютная разница составила 2,5 процентных пункта. Это означает, что люди в группе с самым низким уровнем мочевой кислоты имели 4% шанс дожить до 100 лет, тогда как в группе с самым высоким уровнем мочевой кислоты только 1,5% доживали до 100 лет.

Даже если обнаруженные различия в целом невелики, они указывают на потенциальную связь между метаболическим здоровьем, питанием и исключительным долголетием. Однако исследование не позволяет сделать никаких выводов о том, какие факторы образа жизни или гены ответственны за значения биомаркеров. При этом разумно полагать, что такие факторы, как питание и употребление алкоголя, играют свою роль. Тот факт, что различия в биомаркерах можно наблюдать задолго до смерти, позволяет предположить, что гены и образ жизни также могут играть определенную роль.

До этого 99-летний долгожитель поделился своим секретом счастливой и до сих пор активной жизни. Он танцует босиком и исполняет песню вместе с солистом Coldplay Крисом Мартином на заднем дворе своего дома в Малибу.