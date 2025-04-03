В Японии есть понятие «Сёдзин», которое переводится как стремление жить скромной жизнью, рассказывает Мичико Томиока, сертифицированный диетолог и эксперт по долголетию. Это то, что практиковали многие ее наставники, особенно ее тетя, которая в январе отметила свой 100-й день рождения. Томиока отмечает, что она всегда была изящной, элегантной и миролюбивой женщиной.

До 90 лет она была главным священником и руководителем прихожан одного из японских святилищ, являясь примером для подражания для многих. Вот пять ее правил для долгой, счастливой и наполненной смыслом жизни.

1. Живите с благодарностью

«Каждый день без исключения моя тетя говорит “аригато” (что переводится как “спасибо”) и “канся симасу” (“я благодарна”). Она благодарна своим предкам, религиозной общине, духовной практике и здоровью», — объясняет Томиока.

Она также отмечает, что ее тетя редко жалуется. Ее философия заключается в том, что беспокойство не приносит пользы, и что все происходит так, как должно. «Она научила меня не тратить время и энергию на то, что я не могу контролировать», — говорит племянница.

Каждое утро и вечер, чтобы восстановить связь со своими корнями, Томиока молится своим предкам, предлагая им благовония и матча. Она также балует себя чашкой матча и пишет в своем дневнике обо всем, за что она благодарна.

2. Не воспринимайте еду как должное

«Моя тетя пьет зеленый чай каждый день и ест разнообразные овощи, тофу и рыбу. Не курит и не ест красное мясо, — рассказывает Томиока. — Она всегда напоминает мне и окружающим ее людям, что нужно есть осознанно. Это значит жевать медленно, сосредотачиваться на каждом кусочке и быть благодарным за то, что у тебя на тарелке.

По ее словам, любимым фруктом тети является Юдзу, который относится к цитрусовым. Он богат витамином С и антиоксидантами, отлично подходит для борьбы с воспалениями, а также очень успокаивает, если положить его в горячую ванну.

«Мне нравится, что она призывает нас узнавать особые рецепты от наших предков и благодарить фермеров, которые приносят нам ингредиенты», — говорит Томиока.

Она поделилась рецептом сытного блюда по семейному рецепту, которое она называет «горячим горшком долголетия». По ее словам, в нем есть полезные ингредиенты и много белка.

Ингредиенты:

3 стакана бульона даси (или куриного бульона);

1 кусок водорослей комбу размером 2 x 2 дюйма;

2 шт. сушеных шиитаке, замоченных на ночь (или свежих шиитаке);

4 чашки нарезанной пекинской капусты;

3 чашки сезонной зелени, лука-порея и моркови;

1 упаковка твердого тофу (или 3 унции филе лосося);

1–2 столовые ложки измельченного имбиря;

2 столовые ложки сушеных водорослей;

2 столовые ложки мисо (или 1 столовая ложка соевого соуса);

Стеклянная лапша (по желанию).

3. Создайте сообщество и будьте гостеприимны ко всем

«Генки-дене» означает «будь здоров и возвращайся снова». Это еще одна важная часть жизненной философии тети, рассказывает Томиока. Она заботится обо всех вокруг нее. Семья, друзья, члены сообщества, незнакомцы — она всегда хочет, чтобы они чувствовали себя как дома.

Когда она принимает гостей, каждый воспринимается как почетный и любимый гость в ее доме. Она предлагает им чашку чая и хорошую беседу. И человек никогда не выйдет из ее дома без пакета полезных вкусностей, делится племянница.

По ее словам, чувство утешения, которое вы дарите и чувствуете, когда вас радушно принимает общество, является ключом к долголетию.

4. Примите свои ограничения

С возрастом может быть трудно принять свои слабости. Но тетя всегда старается ценить то, что она может сделать, и просит о помощи, когда она ей нужна, говорит Томиока.

Она часто посещает местные общественные центры и принимает участие во многих мероприятиях. Три раза в неделю она ходит вверх и вниз по лестнице, принимает ванну и встречается со своей религиозной группой по изучению.

«Сейчас большую часть готовки для нее делает моя кузина, но она по-прежнему любит помогать готовить некоторые блюда и любит время от времени готовить омлет в японском стиле», — рассказывает племянница.

5. Найдите то, во что можно верить

Когда тетя Томиоки была главным священником в своем храме, она возглавляла ежегодное восхождение на крутую гору в префектуре Нагано. Это было частью ритуала с членами ее общины.

С легкостью она все еще может читать длинные синтоистские молитвы по памяти громким, гулким голосом. Она и сегодня продолжает эту молитвенную практику. Ей нравятся эти занятия, потому что они так тесно связаны с ее глубокой верой.

«Ее страсть, убежденность и вера в то, во что она верит, помогли ей сохранить физическую и умственную силу на протяжении многих лет, — говорит Томиока. — Моя тетя так вдохновляет меня, и я чувствую себя счастливчиком, что в моей жизни есть такая влиятельная фигура. Следование ее образу жизни принесло мне непреходящее чувство покоя и мужества».

Основатель Moment Physical Therapy and Performance Энди Фата-Чан работает физиотерапевтом и фитнес-тренером. По его словам, клиенты часто спрашивают у него, что можно сделать, чтобы сохранить свое тело молодым и здоровым. Он поделился одним упражнением, которое способствует долголетию.