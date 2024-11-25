Погоня за достижениями часто ведет к неудовлетворенности. Когда человек достигает чего-то значительного, вместо того чтобы почувствовать удовлетворение, он начинает думат о том, как превзойти полученный результат. Этот эффект в психологии называют гедонистической беговой дорожкой. Эксперты поделились с CNBC стратегией выхода из этой ситуации.

Тренер по позитивной психологии Тами Мюллер предостерегает «достигаторов» от непрерывной гонки за новыми целями. И хотя коллекционирование достижений может показаться ключом к счастью, на самом деле это заблуждение.

Вместо этого стоит попробовать концепцию «направленной» жизни, созданную карьерным коучем Меган Хеллерер, которая недавно опубликовала книгу об этом феномене. Идея заключается в том, чтобы сосредоточиться на направлении жизни, в котором нужно двигаться, а не на конечном пункте назначения.

Вот пять этапов, через которые нужно пройти для перехода от «недовыполненных достижений» и к направленной жизни.

Осознание

Чтобы сойти с гедонистической беговой дорожки, человеку сначала нужно осознать, что он на ней находится. Хеллерер отмечает, что этот шаг не должен сопровождаться чувством вины. А оно может возникнуть, поскольку в большинстве сфер карьеры обычно поощряется подход к жизни как к достижению определенной цели.

Гармонизация

Как только человек осознает, насколько он зациклен на достижении конкретной цели, он сможет направить свою жизнь в другое русло. Этап гармонизации заключается в том, чтобы понять и научиться распознавать то, что человеку говорит его внутренняя «навигационная система», от того, чего хотят другие.

«Мы думаем, что успех и достижения — это путь к самореализации, но на самом деле путь к самореализации — это гармонизация», — говорит Хеллерер.

Через эти трансформации человек может пройти только самостоятельно. Чтобы определить, какие модели поведения принесут человеку удовлетворение, ему нужно прислушаться к себе.

«Гармонизация — это поиск работы и образа жизни, которые подходят именно вам и никому другому. И именно в этих сферах человек может оказать наибольшее влияние. Именно там он может получить максимальный доход, прийти к самореализации», — добавила Хеллерер.

Освобождение

В отличие от гармонизации, которую можно сравнить с «потеплением», человек поймет, что пришло время освободиться от чего-то, когда почувствует, что ему становится «холоднее».

«Фаза освобождения — это взгляд на жизнь и выяснение, какие вещи больше не зажигают, охлаждают пыл и сдерживают. А также понять, как избавиться от этих вещей или минимизировать их присутствие в жизни», — говорит коуч.

На этом этапе человек может освободиться, уволившись с работы или разорвав отношения. Но и более мелкие шаги тоже могут привести его к равновесию.

«Суть в том, что вам не нужно переворачивать всю свою жизнь. Все это может происходить постепенно, но очень важно начать говорить себе правду и признать, что на самом деле для вас не работает», — объясняет Хеллерер.

Ориентирование

Когда человек приводит в соответствие то, что его «зажигает» изнутри, отбросив то, что «охлаждает», он может переориентировать жизнь в сторону направленности. «Это про определение глобального направления, что напоминает цель, — говорит она. — Однако ориентирование — это про определение направления, в котором вы движетесь, без необходимости точно знать, куда вы идете».

Не обязательно знать конечный пункт, чтобы не было ощущения бесцельного скитания, отметила Хеллерер.

Повторение (итерация)

Последний этап для перехода к «направленной» жизни — итерация. Эта стадия требует быть открытым к изменениям, следуя выбранному курсу, и вносить изменения, когда это необходимо. На последнем этапе человек постоянно настраивается на нужный путь, и освобождается от мешающих вещей.

«Нужно просто определить следующий шаг, который откроет новую развилку, даже если мы не знаем, куда этот шаг нас приведет», — говорит Хеллерер.

Иногда для этого нужно сделать «неправильный» шаг и стать «холоднее», но единственная задача — продвинуться и получить больше информации, а затем ее обработать. Человек не может и не должен знать все ответы.

Ранее редактор European Journal of Personality Рене Мюттус поделился 4 чертами, которые характеризуют удовлетворенного жизнью человека. При этом, по его мнению, счастье в большей степени зависит от внутренних факторов, чем от внешних.