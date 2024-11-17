По словам дзен-буддийского монаха Шунмё Масуно, порой трудно признать, что многие обстоятельства нам не подвластны. Но умение отпускать ситуацию может подарить свободу и покой. Он также отметил, что не стоит тратить свою энергию впустую, и дал пять рекомендаций, которые освободят от чрезмерного контроля.

Недавно Масуно опубликовал книгу под названием «Как отпустить ситуацию», в которой объясняет, как перестать контролировать то, что невозможно изменить, и переключить свое внимание на то, что действительно важно в данный момент.

«В этом мире есть много вещей, которые мы не можем контролировать. Вместо того чтобы позволять им поглощать наш разум и энергию, лучше направить усилия на то, чего мы можем достичь в данный момент», — написал Масуно в своей книге.

Вот пять рекомендаций из 99 советов автора, которые помогают освободиться от чрезмерного контроля:

1. Перестаньте контролировать свои отношения.

«Помните, что между вниманием и назойливостью очень тонкая грань. Иногда лучшее, что вы можете сделать, когда близкий вам человек обеспокоен, — это просто выслушать и не давать никаких советов, пока вас об этом не попросят», — говорит Масуно.

По его словам, изменить других невозможно, но можно что-то изменить внутри себя. «Когда вы меняетесь, всегда есть шанс, что поведение других людей может стать более мягким и также сдвинуть ситуацию с мертвой точки».

Масуно отмечает, что лучше «наблюдать, а не вмешиваться» в свои личные отношения. Монах также призывает применять эту практику к детям: «Ваши намерения могут быть хорошими, но лучше иметь терпение».

2. Постарайтесь не беспокоиться по мелочам.

«Согласно одной из теорий, способность забывать — это инстинкт самосохранения», — пишет автор.

«Не удивляйтесь нарушенным обещаниям. Научитесь управлять своими ожиданиями. Так вы с меньшей вероятностью потеряете самообладание», — говорит он. В таких ситуациях может быть полезно сначала задуматься о себе: «прежде чем критиковать кого-то за эгоизм, подумайте о своем собственном уровне эгоизма».

3. Ограничьте себя в получении новой информации.

«Не держите глаза и уши открытыми все время», — написал Масуно в своей книге. Если не устанавливать границы в получении информации, есть вероятность, что она будет неточной и усилит тревожность.

«Когда вы отвечаете на что-то, требующее вашего внимания, сделайте паузу перед отправкой ответа. Это особенно важно, когда вы получаете тяжелые новости или ведете разговоры, которые могут вызвать негативные чувства», — отмечает автор.

4. Не тратьте энергию попусту.

Если ваша жизнь кажется обыденной, попробуйте вносить небольшие изменения каждый день, будь то ваша еда или отношение к своим обязанностям на работе, говорит монах.

«Постарайтесь погружаться в настоящий момент как можно чаще, потому что все, что у нас есть, — это прямо сейчас. Неудачи и успехи уходят в прошлое в тот же миг, как они произошли, — отмечает он.

Джон Ф. Кеннеди однажды сказал: «Изменения — это закон жизни. И те, кто смотрят только в прошлое или настоящее, наверняка упустят будущее».

5. Помните, что жизнь не черно-белая.

Ничто не является изначально хорошим или плохим. Все сводится к точке зрения человека. По этой причине необходимо рассматривать каждый сделанный выбор как решение, которое суждено было принять.

«Если в конечном итоге вы доберетесь туда, куда вам нужно, независимо от того, какой вариант вы выбрали, то единственное, что имеет значение, — это то, что вы сделали все возможное в соответствии с принятым решением», — написал Масуно.

«Все, что мы можем сделать, — это сосредоточиться на том, что требует нашего внимания прямо сейчас, чтобы превратить наши неудачи в возможности для роста и не дать нашим страхам стать реальностью», — сказал он.

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