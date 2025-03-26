Нерешительность — одна из самых разочаровывающих и непродуктивных форм поведения. Она порождает сомнения, неуверенность и даже обиду у людей, которые рассчитывают на то, что человек примет решение для того, чтобы двигаться вперед. Когда кто-то позволяет ситуации затянуться, это может лишить всех энергии и заставить сомневаться окружающих в его способности довести дело до конца. Скотт Маутц, популярный оратор, тренер и автор книги «Ментально сильный лидер: выработайте привычки продуктивно регулировать свои эмоции, мысли и поведение», рассказал как это исправить.

Он изучал силу духа на протяжении десятилетий. В своей книге «Сильный лидер» он рассказывает, что принятие решений является важнейшим компонентом, наряду со стойкостью, уверенностью, смелостью и многим другим. Вот пять действий, которые, по его мнению, являются признаком нерешительности и что следует делать вместо этого.

1. Избегание и привычка откладывать

Одно дело быть благоразумным в принятии решений, другое — быть параноиком. Люди могут тратить гораздо больше времени на принятие решения, чем необходимо, потому что они заняты размышлениями о последствиях принятия неправильного решения.

Маутц приводит в пример ситуацию, когда человек не может решить стоит ли ему пригласить подругу друга на ужин, потому что он переживает, что ему откажут. Пока он неделями медлит, кто-то другой берет инициативу в свои руки, и вот уже у нее есть отношения, в которых он не участвуете.

Что делать вместо этого?

Иногда ожидание принятия решения оправдано, например, если человек ожидает, что ключевые фрагменты информации сами встанут на свои места. Однако часто, по словам Маутца, откладывание и избегание создают ощущение, что все варианты все еще открыты, даже когда окно для некоторых возможностей закрывается.

Осознание того, к чему может привести отсутствие решения, например, упущенная возможность познакомиться с интересующим вас человеком, может подтолкнуть к принятию верного решения.

2. Бесконечные споры

«Естественно тратить как можно больше времени на принятие решения, — утверждает эксперт. — Без крайнего срока или с крайне далеким сроком вы легко можете стать жертвой закона Паркинсона, который гласит, что работа расширяется, чтобы заполнить отведенное время».

Другими словами, человек использует дополнительное время, которое он себе дал, чтобы обдумать больше входных данных для принятия решений дольше, чем это необходимо.

Что делать вместо этого?

В такой ситуации Маутц советует установить себе крайний срок, если он еще не установлен. «Лучше раньше, чем позже», — объясняет он. Он также рекомендует придумать последствия за его невыполнение.

Например, дать обещание своему боссу, что в течение двух недель удастся решить, кого нанимать на ключевую должность (разумные сроки, с небольшим запасом). Так человек будет мотивирован оставаться на пути, поскольку он понимает, что несоблюдение сроков будет выглядеть некрасиво. Эксперт также отметил, что так человек не дает себе слишком много времени на раздумывания.

3. Игнорирование очевидных решений

Иногда люди в глубине души знают, что им нужно сделать, но ищут оправдание, чтобы сделать что-то другое. Предвзятость подтверждения — это тенденция искать, интерпретировать и отдавать предпочтение информации, которая подтверждает существующее убеждение или, в данном случае, решение, которое они хотят принять.

Например, кто-то испытывает необходимость вычеркнуть из своей жизни токсичного человека, но продолжает искать признаки того, что его стоит оставить рядом, потому что слишком больно признаться себе, что он не такой, каким его считали.

Что делать вместо этого?

Маутц в таком случае советует принять неизбежность, как можно скорее. Он также рекомендует перестать пытаться найти оправдание для своего решения, и признать реальность ситуации. «Не позволяйте неприятию того, что нужно сделать, влиять на вашу оценку ситуации», — заявляет эксперт.

4. Попытки угодить всем

«Вы не хотите принимать решение, которое, как вы знаете, не всем понравится, опасаясь сопротивления, которое вы получите, или беспокойства, которое вы можете вызвать. Но лидерство и сила духа означает готовность иногда принимать сложные решения», — утверждает Маутц.

Что делать вместо этого?

Он советует сделать наилучший из возможных выбор, используя имеющуюся на данный момент информацию, и двигаться вперед. «Помните, что цель не в том, чтобы получить 100% одобрение, — объясняет эксперт. — Вы не можете угодить всем».

Вместо этого он рекомендует делать выбор, который ощущается подлинным и соответствует вашим ценностям. «Знайте, что люди оценят то, что вы приняли решение, даже если они с ним не согласны», — добавил Маутц.

5. Перегруженность из-за долгого принятия информации

Нерешительность может возникнуть из-за постоянного повторения одного и того же набора входных данных, отмечает эксперт. По его словам, когда человек перегружен, это может ощущаться комфортно, в то время как само принятие решения ощущается сравнительно некомфортно.

Что делать вместо этого?

Если человек оказался в такой ситуации, Маутц рекомендует разрушить шаблон и открыть для себя новые перспективы. Например, поговорить с людьми с другими точками зрения и найти тех, кто обладает знаниями, но не слишком близки к принятию решения.

«Если возможно, отстранитесь на несколько дней. Это поможет развеять туман и позволит вам вспомнить о своей конечной цели. Когда вы возвращаетесь, чтобы сделать звонок, вооруженные свежим взглядом, сложность решения часто рассеивается», — объясняет он.

Также может помочь представить краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную картину. По словам эксперта, несмотря на сроки решения, взгляд вперед может помочь смягчить эмоции и подавленность, которые люди могут испытывать в данный момент, и позволит им действовать с большей ясностью.

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