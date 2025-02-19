После долгого рабочего дня многие приходят домой, устраиваются на диване, пролистывают социальные сети и игнорируют множество более продуктивных и полезных способов вечернего отдыха. Как объясняет Мел Роббинс, автор книги «Правило 5 секунд: преобразите жизнь, работу и уверенность с помощью повседневной смелости», человеческий мозг не настроен на принятие изменений.

«Изменения требуют действий, которые могут быть неопределенными, пугающими или новыми», — отмечает Роббинс. Поэтому мозг зачастую сопротивляется этому, предпочитая знакомое и безопасное. Вспышки вдохновения легко могут быть подавлены страхом и неуверенностью.

Роббинс акцентирует внимание на том, что чем дольше проходит время между первоначальным желанием что-то сделать и фактическим действием, тем больше отговорок появляется и тем сложнее двигаться дальше.

Для борьбы с этой проблемой предлагается метод, называемый «правилом пяти секунд». Суть заключается в следующем: когда возникает побуждение к какому-либо действию, следует считать от пяти до одного и сразу же выполнять действие, приближающее к цели.

Например, если есть желание перестать смотреть телевизор и начать читать книгу, нужно просто сосчитать от пяти до одного и нажать кнопку «выключить». Или, если цель в новом году — больше гулять, но отсутствие мотивации мешает надеть кроссовки, следует досчитать до одного и встать с дивана.

Это правило помогает положить конец негативному мышлению еще до возникновения сомнений. «Если у вас есть один из тех маленьких импульсов, которые вас подталкивают, и вы не воплощаете его в действие в течение пяти секунд, вы нажимаете на аварийный тормоз и убиваете эту идею», — сказала Роббинс в своей лекции.

По словам Мел Роббинс, существует три способа использовать правило пяти секунд:

Первый способ — это изменение собственного поведения. Создание новых привычек или избавление от старых может быть сложным процессом. Считая от пяти до одного, можно подтолкнуть себя к действиям, прежде чем появятся сомнения или отговорки.

Второй способ заключается в смелых действиях каждый день. Это правило позволяет успокоить внутренние сомнения и укрепить уверенность, когда возникает желание следовать своим целям, делиться идеями на работе или принимать участие в сложных проектах. Например, если намерение состоит в том, чтобы чаще выступать на собраниях, то можно начать отсчет и поднять руку, не давая времени на раздумья. Чем дольше происходит ожидание, тем сложнее решиться.

Третий способ — управление собственным мышлением. При возникновении негативных мыслей можно начать отсчет, чтобы остановить этот поток и переключиться на более позитивный настрой.

По словам Роббинс, правило пяти секунд может изменить работу мозга таким образом, что вместо сомнений в своих действиях появится решимость их совершать. Она отмечает: «Большинство людей не осознает, что такие модели мышления, как беспокойство, неуверенность в себе и страх, представляют собой всего лишь привычки. Эти модели повторяются автоматически, даже когда не осознается их влияние».

Вне зависимости от того, стремится ли человек чаще готовить, чаще ходить на свидания или просто заправлять постель по утрам, правило пяти секунд может стать мощным инструментом для реализации этих намерений.

Отказаться от привычек или сформировать новые бывает сложно. Чтобы дать себе максимальный шанс на успех, консультант, карьерный коуч и автор готовящейся к выходу книги «Перемены: 6 научно обоснованных стратегий, которые изменят ваш мозг, тело и поведение» советует выполнять по одному делу за раз.