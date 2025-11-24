102-летняя Джанет Гиббс, по оценкам врачей, сохраняет хорошее самочувствие. Она связывает свое долголетие с устойчивым позитивным отношением к жизни, которое помогает ей поддерживать здоровье и активность.

Freepik

Гиббс провела большую часть своей жизни в Австралии. Но при этом она разделяет многие привычки с долгожителями: она питается здоровой пищей, включает физические упражнения в свой распорядок дня и проводит много времени с друзьями и семьей вместо того, чтобы нервничать.

Гиббс родилась в Новой Зеландии в ноябре 1921 года, а затем переехала в Австралию в возрасте трех лет. В прошлом веке она около 50 лет играла в гольф, работала медсестрой, вырастила троих сыновей, переехала через весь мир в Великобританию и снова вернулась в Австралию. Сейчас она живет в доме престарелых и является членом их Клуба долгожителей, который проводит мероприятия и записывает истории тех, кто старше 100 лет. Вот советы Джанет.

Просто будьте счастливы

Джанет Гиббс говорит, что ее главный совет людям, которые хотят прожить долгую и здоровую жизнь, — «просто будьте счастливы». Хотя это звучит просто, исследования показывают, что вещи, которые делают нас счастливыми, например полноценные отношения, могут быть полезны для здоровья и долголетия.

Занимайтесь спортом

Гиббс рассказала, что упражнения очень важны, и считает, что каждый должен заниматься каким-либо видом спорта. Если вы ничем не занимаетесь, то никогда не поздно начать. Гиббс начала играть в гольф, когда ей было 30 лет, после рождения первого ребенка, и продолжала играть до 86 лет. Она также играет в боулинг, но это уже сейчас, а раньше любила баскетбол, хоккей и теннис.

Проводите время с друзьями

Гиббс также проводит много времени с друзьями, особенно с теми, кто на 10 лет младше нее и которые, по ее мнению, помогают ей сохранять молодость. Ее любимым празднованием дня рождения был ужин, проведенный с друзьями и семьей. Это не было чем-то необычным: она ценила время, проведенное со своими близкими.

Употребляйте здоровую пищу

Гиббс сказала, что она всегда старалась есть полезную пищу. Исследования показывают, что здоровое питание является ключом к долголетию. Так, например, большинство долгожителей придерживаются диеты с высоким содержанием клетчатки и углеводов.

Средиземноморская диета, состоящая из большого количества цельных продуктов, включая овощи и оливковое масло, считается одним из самых здоровых способов питания. Исследования показывают, что такая диета может увеличить продолжительность жизни человека на 10 лет.

Держите свой разум и тело активными

«Оставайтесь активными, это главное», — сказала Гиббс, имея в виду не только тело, но и разум. Она всегда любила читать, чтобы поддерживать мозг в активном состоянии, а в преклонном возрасте переключалась на аудиокниги на iPad. Что касается физической активности, Гиббс сказала, что она гуляет по саду шесть раз в день в дополнение к ежедневной дневной прогулке по кварталу.

В октябре ученые обнаружили связь между наличием хобби и улучшением психического здоровья у людей пожилого возраста. Оказалось, что для повышения уровня счастья достаточно найти интересное занятие. Результаты исследования на основе данных более 90 тыс. испытуемых из 16 стран подтвердили эту гипотезу.