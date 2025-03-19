Основательница компании My StoryPro Патрис Полцер в декабре прошлого года с мужем и тремя сыновьями отправилась в двухдневное путешествие в Финляндию. Как только они приехали, водитель с энтузиазмом сказал: «Рассвет в полдень, а закат около 3:30 дня!». Тогда Полцер удивилась, как люди могут быть счастливы, если у них практически нет дневного света.

«Я уставилась на него в недоумении. Финляндия регулярно попадает в рейтинги самой счастливой страны в мире. Как вы все так счастливы, когда у вас почти нет дневного света месяцами? — задалась вопросом Полцер. — Почему вы не впадаете в глубокую депрессию?». По ее словам, она совсем не была готова к этому парадоксу «мало дневного света — много счастья».

Основательница платформы My StoryPro, которая объединяет искусственный интеллект с коучингом, чтобы помочь предпринимателям поделиться своими историями, дала несколько уроков, которые усвоила в свои выходные и которые изменили ее взгляды на работу и жизнь:

1. Меньше времени — лучше концентрация

«Когда наш водитель небрежно заметил, что зимой нам в любом случае нужно больше отдыхать, это поставило под сомнение все, что я знала о производительности труда как предприниматель, пришедший из деловой среды Нью-Йорка, — говорит Полцер.

Но, несмотря на темную зиму, Финляндия имеет продуктивную экономику, которая является одной из самых инновационных в мире.

По словам путешественницы, она поняла, что более короткие дни могут означать более целенаправленные встречи, более продуманные проекты и принятие того, что зимняя энергия отличается. Зимой нельзя сделать так много, и это нормально.

«Я живу этим прямо сейчас, работая над своим проектом, связанным с инструментом для рассказывания историй с помощью искусственного интеллекта. — объясняет Полцер. — Вместо марафонских сессий по созданию контента, на которые у меня не хватает времени, я выделяю всего один час три раза в неделю, чтобы создать несколько высокоэффективных материалов (посты, электронные письма или видео).

Она уверена, что когда у человека есть всего час, у нет нет времени откладывать дела на потом или слишком много думать.

2. Вы можете добиться успеха, не гонясь за лайками и подписчиками

Когда семья встретилась с Эрикой, гидом по катанию на собачьих упряжках, которая только вернулась из 10-дневной гонки на 1200 км со своими собаками, она рассказала, что у нее уже все места заняты на оставшуюся часть сезона.

У нее нет контента или SEO-стратегии, отмечает Полцер, и нет реального присутствия в социальных сетях. Но любой, кто встречает Эрику, в конечном итоге рассказывает о ней всем своим знакомым. Ее страсть к собакам и подлинные истории более эффективны, чем любая надуманная маркетинговая стратегия.

«Я вижу это и в своем собственном бизнесе, — говорит она. — Мой инструмент ИИ начинался как бесплатный бот без какого-либо плана, кроме как помочь моему сообществу рассказывать хорошие истории. Это был проект страсти. Никакого маркетинга или стратегии роста. Но люди, которые попробовали его, стали одержимы им и рассказали своим друзьям, которые хотели заплатить за доступ к тому, что мы сделали».

Теперь, по словам Полцер, это полноценный продукт и процветающее сообщество, которое практически само себя продает. Это, как и история Эрики, доказывает, что в мире, одержимом показателями, последователями и трендами, настоящая страсть и аутентичное повествование могут пробиться сквозь шум.

3. Психическое здоровье — это не второстепенная задача

«Забота о себе» — не бессмысленное модное словечко в Финляндии, утверждает путешественница. Поскольку у них мало света, финны не воспринимают дневной свет как должное — и принимают профилактические меры до того, как станет плохо.

«У каждого, кого мы встречали, была какая-то целенаправленная практика, например, ежедневные прогулки на свежем воздухе (даже в темноте при температуре минус 10 градусов) или священные ритуалы в сауне, — рассказывает Полцер.

Она тоже решила попробовать перестроить свои дни. Вместо того, чтобы сразу после школы погружаться в работу, она идет в спортзал и не берет телефон в руки до 10 утра.

«Да, я начинаю работать позже. Но приходить на работу с ясной головой лучше, чем приходить раньше», — отмечает Полцер.

4. Системы поддержки важны

«В Финляндии мы заботимся о том, чтобы у всех все было хорошо», — сказал водитель, объяснив суть их комплексной социальной системы и рассказав о лекарствах от рака для своего отца, которые стоят примерно в $12 тыс., но обходятся ему всего в $30.

«Прожив около полутора лет в Европе, я начала понимать, насколько США выделяются на общем фоне, — говорит Полцер. — Хотя я не могу в одиночку изменить законы или системы здравоохранения, я могу выбрать другой путь развития собственного бизнеса. Я поставила себе цель создать поддержку, которую я хотела бы иметь: гибкий график для моей полностью удаленной команды, обязательство сделать здоровье и психическое здоровье приоритетом №1 и устную мантру “никакая работа не важнее, чем ваше благополучие или благополучие вашей семьи”».

5. Иногда план Б лучше плана А.

Когда тур по наблюдению за северным сиянием отменили из-за тумана, хозяева Airbnb сказали, что отвезут семью Полцер и еще нескольких незнакомцев на их семейную ферму, откуда открывались потрясающие виды на это явление, несмотря на погоду.

«В работе и жизни мы часто зацикливаемся на своих первоначальных планах. Но финны показали мне, что когда что-то идет не так, неподготовленные моменты могут дать наилучшие результаты, — говорит она. — В конце поездки все мои дети сказали, что их любимым опытом было “Северное сияние!” Это напомнило мне, что нам всегда нужно уметь адаптироваться в данный момент. Потому что все может оказаться даже лучше, чем мы надеялись».

По словам Полцер, она сама это поняла в прошлом году, когда планы по созданию курса зашли в тупик. Эта неудача заставила ее изменить курс и вместо этого создать инструмент повествования на основе ИИ. То, что поначалу казалось ей неудачей, стало неожиданным прорывом.

Единственный способ стать счастливым и успешным — это составить план и взять на себя ответственность, считает соучредитель компании Panera Bread и миллиардер Рон Шайх. И он уверен, что начинать никогда не рано.