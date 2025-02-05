Рейчел Глик работает психотерапевтом уже более 30 лет. По ее словам, многие пары, с которыми она встречается, просто не понимают, что их слова и язык тела, даже если они не кричат, могут быть неуважительными. Она поделилась с CNBC шестью типами фраз, которые являются тревожным сигналом в отношениях.

Глик рассказывает, что видела пары, которым было трудно восстановить доверие, разрушенное во время ссор. Другие, по ее словам, теряют чувство доверия из-за саркастических подколов, закатывания глаз, перебивания или унижения.

Она отмечает, что крайне важно изучить типы общения, которые остаются незамеченными, но при этом являются неуважительными. Осознание — первый шаг к принятию ответственности за свои слова. Хотя типы фраз ниже могут показаться невинными сами по себе, со временем они могут заставить партнера почувствовать себя униженным и нелюбимым.

1. Фразы, унижающие партнера, оскорбления или пренебрежительные высказывания — напрямую или в адрес других людей на публике

«Правда, еще одну порцию?»;

«Он всегда так делает»;

«Не обращай на него внимания».

2. Сарказм и насмешливый тон, подразумевающий оскорбления

«Отлично кричите на детей»;

«Это то, что ты носишь?»;

«Как будто этим стоит хвастаться».

3. Манипулятивный язык, искажающий реальность

«Это произошло не так»;

«Я этого не говорил. Ты неправильно понял»;

«Ты сумасшедший, если действительно так думаешь».

4. Моралистические заявления, которые оскорбляют, исправляют, критикуют, унижают, диагностируют или навешивают ярлыки

«Ты слишком его балуешь, потому что твоя мать баловала тебя»;

«Ты такой эгоистичный»;

«Это нарциссическое заявление».

5. Перекладывание вины

«Я ненавижу кричать, но ты меня так расстраиваешь»;

«Ты заставляешь меня чувствовать себя виноватым»;

«Если бы ты постарался получше, мне бы не пришлось вмешиваться».

6. Блокирование сострадания советами, допросами, исправлением или попытками превзойти других

«Почему ты не рассказал мне об этом раньше?»;

«Почему бы тебе просто не игнорировать ее?»;

«Я делал это много раз. Это не так уж и сложно».

Глик заявляет, что хотя это не решит всех проблем, один из инструментов, который она любит давать парам после их первой сессии, — это «всемогущая пауза».

Будь то отстранение, выход на улицу, чтобы подышать и расслабиться, или разработка вместе «глупого» кодового слова, когда ситуация становится напряженной. Идея состоит в том, чтобы сделать все возможное, чтобы отключить реактивную систему, что обычно требует удлинения промежутка между гневными реактивными чувствами и желанием выплеснуть их в словах.

Пауза может длиться 1-5 минут или пять дней. Этот механизм замедления принесет огромную пользу в отношениях, поскольку он делает людей менее склонными к осуждающим словам.

По сути, работа перед тем, как открыть рот, является самой важной и влиятельной частью разговоров, которые исцеляют, а не разрушают отношения. Пауза и подготовка — это работа с энергией внутри себя.

Любой квалифицированный психотерапевт подтвердит, что в отношениях не существует строгих правил. Успешные пары могут выглядеть совершенно по-разному, а на поведение каждого из них влияют культурное происхождение, его детство и опыт прошлых отношений. Однако есть один совет, который является универсальным для любой пары: нужно очень много разговаривать. Исследования показывают, что пары, которые открыто выражают понимание и сочувствие друг к другу, имеют более крепкие и долгосрочные отношения.