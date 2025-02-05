Рейчел Глик работает психотерапевтом уже более 30 лет. По ее словам, многие пары, с которыми она встречается, просто не понимают, что их слова и язык тела, даже если они не кричат, могут быть неуважительными. Она поделилась с CNBC шестью типами фраз, которые являются тревожным сигналом в отношениях.
Глик рассказывает, что видела пары, которым было трудно восстановить доверие, разрушенное во время ссор. Другие, по ее словам, теряют чувство доверия из-за саркастических подколов, закатывания глаз, перебивания или унижения.
Она отмечает, что крайне важно изучить типы общения, которые остаются незамеченными, но при этом являются неуважительными. Осознание — первый шаг к принятию ответственности за свои слова. Хотя типы фраз ниже могут показаться невинными сами по себе, со временем они могут заставить партнера почувствовать себя униженным и нелюбимым.
1. Фразы, унижающие партнера, оскорбления или пренебрежительные высказывания — напрямую или в адрес других людей на публике
2. Сарказм и насмешливый тон, подразумевающий оскорбления
3. Манипулятивный язык, искажающий реальность
4. Моралистические заявления, которые оскорбляют, исправляют, критикуют, унижают, диагностируют или навешивают ярлыки
5. Перекладывание вины
6. Блокирование сострадания советами, допросами, исправлением или попытками превзойти других
Глик заявляет, что хотя это не решит всех проблем, один из инструментов, который она любит давать парам после их первой сессии, — это «всемогущая пауза».
Будь то отстранение, выход на улицу, чтобы подышать и расслабиться, или разработка вместе «глупого» кодового слова, когда ситуация становится напряженной. Идея состоит в том, чтобы сделать все возможное, чтобы отключить реактивную систему, что обычно требует удлинения промежутка между гневными реактивными чувствами и желанием выплеснуть их в словах.
Пауза может длиться 1-5 минут или пять дней. Этот механизм замедления принесет огромную пользу в отношениях, поскольку он делает людей менее склонными к осуждающим словам.
По сути, работа перед тем, как открыть рот, является самой важной и влиятельной частью разговоров, которые исцеляют, а не разрушают отношения. Пауза и подготовка — это работа с энергией внутри себя.
Любой квалифицированный психотерапевт подтвердит, что в отношениях не существует строгих правил. Успешные пары могут выглядеть совершенно по-разному, а на поведение каждого из них влияют культурное происхождение, его детство и опыт прошлых отношений. Однако есть один совет, который является универсальным для любой пары: нужно очень много разговаривать. Исследования показывают, что пары, которые открыто выражают понимание и сочувствие друг к другу, имеют более крепкие и долгосрочные отношения.