Личной суперсилой в современном мире можно назвать уверенность в себе. Она способна поднять настроение, дать внутренние силы, способствовать обучению и развитию, а также вдохновлять на достижения. Люди тянутся к тем, кто излучает уверенность.

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К сожалению, зачастую человек проявляет неуверенность, порой даже не осознавая этого. Эксперт в области лидерства и психологической устойчивости Скотт Маутц, обучил многих людей лучше понимать свое поведение, которое может создавать впечатление неуверенности, и предпринимать шаги, чтобы добиваться больших успехов.

Вот тест для самопроверки: если на предложенные вопросы, будут даны положительные ответы, это может говорить о неуверенности человека в себе. Стоит попробовать изменить их восприятие, применив простые альтернативные подходы, заменив все «да» на «нет».

1. Часто ли вы предпочитаете не принимать решения?

Отсрочка любого решения задерживает тех, кто рассчитывает на помощь другого в движении вперед и выполнении собственных дел. Это говорит о том, что присутствует страх сделать неправильный выбор, создавая впечатление неуверенности.

Такая привычка может стать препятствием для быстрого продвижения по карьерной лестнице. Десятилетнее исследование, проведенное среди руководителей, показало, что решительность является одной из самых важных черт, отличающих быстрорастущих директоров от остальных.

Что делать:

Необходимо учитывать риски и издержки, связанные с неопределенностью. Например, решение отложить выбор о смене профессии может казаться комфортным, но в конечном итоге это приведет к потере времени и финансовых ресурсов.

Важно установить сроки, чтобы избежать промедления в принятии решений. Когда наступит время, следует сделать наилучший возможный выбор на основе имеющейся информации и идей, а затем двигаться вперед.

2. Зависите ли вы от одобрения других?

Зависимость от одобрения окружающих может оказаться бесконечным, изнурительным процессом. Даже если удастся получить его на короткое время, ощущение удовлетворенности быстро уходит, и вскоре вновь возникает потребность в признании. Стремление к одобрению часто воспринимается как проявление неуверенности, и те, кто ищет уверенные примеры для подражания, сразу это замечают.

Что делать:

Постоянно напоминать себе, что нужно стремиться к подлинности, а не к одобрению. Это позволит избежать привычки угождать другим и начать доверять своим решениям. В результате действия станут более уверенными, а окружающие смогут их поддерживать.

«В свои молодые годы в корпоративной среде я часто напоминал себе об этом, когда нужно было выразить несогласие с начальником отдела на важной встрече. Я делал это уважительно, не беспокоясь о том, как он на это отреагирует. Эта мантра помогала мне говорить открыто, оставаться верным своим убеждениям и добиваться успеха», — говорит эксперт.

3. Боитесь ли вы неудачи?

Страх перед неудачей способен блокировать действия, мешать открытиям и замедлять развитие. Он искажает восприятие реальности и создает неточные, необоснованные представления. Этот страх показывает нежелание рисковать и быть несовершенным.

Что делать:

На самом деле существует только три способа потерпеть неудачу:

когда человек сдается;

когда человек не совершенствуется;

когда человек не предпринимает никаких попыток.

Таким образом, следует пересмотреть отношение к неудаче и запомнить, что это событие, а не характеристика личности. Неудача — это то, что неизбежно происходит с каждым время от времени, но это не определяет личность человека.

4. Редко ли вы настаиваете на своем мнении, когда с чем-то не согласны?

«На своем опыте я столкнулся с начальником, который боялся идти против вышестоящего руководства. Он казался слабым и безвольным, словно у него не было собственного мнения. Если такие мысли и возникали, он предпочитал не высказываться, — говорит Маутц. — В результате он всегда соглашался с любыми указаниями, исходящими от начальства, даже если мы понимали, что он не поддерживает их. Это приводило к дополнительной нагрузке и рассеянности нашей команды».

Что делать:

Для того чтобы эффективно справляться с разногласиями, полезно рассматривать их как возможность для обмена идеями, а не как конфликт. Такой подход помогает избежать атмосферу запугивания, делает общение менее агрессивным и позволяет сторонам более внимательно слушать друг друга. Это способствует созданию взаимопонимания и уважения между участниками обсуждения.

Столкнувшись с несогласием, следует избегать употребления местоимения «ты», так как оно может восприниматься как обвинение и вызывать защитную реакцию. Вместо этого лучше использовать местоимение «я», чтобы выразить свою точку зрения более конструктивно.

Например, вместо того чтобы говорить: «Вы ошибаетесь в решении этой проблемы, поскольку в вашем подходе отсутствует важная точка зрения», можно сказать: «Мне хотелось бы поделиться другой точкой зрения, которая могла бы вам помочь в вашем подходе».

5. Вы стараетесь не просить о помощи?

В настоящее время многие стремятся преодолевать трудности в одиночку. Однако важно помнить, что просьба о поддержке является не признаком слабости, а, скорее, проявлением мудрости. Отсутствие открытости к тому, что человек может быть уязвим или признание невозможности справиться со всем самостоятельно, создает впечатление неуверенности.

Что делать:

Прежде чем просить о помощи, необходимо быть готовым поделиться информацией:

Что уже пробовалось и почему эти попытки не сработали.

Также стоит пояснить, почему выбор пал именно на этого человека.

Дать четкое понимание того, что будет сделано с полученной помощью и как она может привести к взаимной выгоде.

Кроме того, следует формулировать конкретные вопросы. В одном из классических исследований одна группа участников просила у прохожих деньги, используя общие фразы вроде: «Не найдется ли у вас мелочи?». Другие же делали это более конкретно, например: «Не найдется ли у вас 17 центов?». Результаты показали, что люди, к которым обращались с определенной просьбой, почти на 60% чаще соглашались им помочь. Когда запрос о помощи четко сформулирован и понятен, шансы его получения значительно увеличиваются.

В своей новой книге «Кто лучше тебя? Искусство здоровой уверенности и амбициозных мечтаний» продюсер Уилл Пэкер описывает свой путь от студента-электрика в штате Флорида до одного из самых успешных продюсеров Голливуда. Пэкер, отчасти объясняет свой успех тем, что наблюдал, учился и подражал поведению более успешных людей.