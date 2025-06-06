Более 50 лет психолог Джон Готтман вместе со своей женой и коллегой, психологом Джули Готтман, проводил сотни исследований, посвященных отношениям и общению. Они выделили четыре токсичные стратегии общения, которые могут привести к разрывам, расставаниям и разводам, — теорию, которую Готтман называет «Четыре всадника Апокалипсиса».
Пары, которые избегают этих четырех ловушек в общении, как правило, имеют более счастливые и здоровые отношения:
1. Критика и осуждение
Когда в обсуждении присутствуют критика и обвинения, фразы типа «ты всегда» и «ты никогда» имеют тенденцию выходить из-под контроля. Такие выражения бесполезны и часто вызывают защитные реакции.
Что делать вместо этого?
Заменить «ты всегда» и «ты никогда» на «я»-утверждения. Необходимо сделать свои жалобы конкретными, указав на конкретное поведение, а затем рассказать о собственных чувствах, которые возникли.
«Когда произошло [Х], я почувствовал [Х] и [Х]. В будущем я хотел бы [X]».
Вот как это может звучать в реальном разговоре: «Прошлой ночью, когда ты назвал меня вопящей уродиной, я разозлилась, а потом мне стало очень-очень грустно. В будущем я буду рада, если ты перестанешь обзываться и просто скажешь мне, что тебе нужно».
2. Защитная реакция
По словам Готтмана, необходимо подумать о самооправданиях, оправданиях и встречных жалобах (то есть ответах на претензии партнера). Защитная реакция одного партнера сигнализирует другому, что он пытается уклониться от ответственности или игнорировать проблему, а не решить ее. Это может вызывать разочарование, замешательство и неуверенность в себе. Такая динамика способна привести к разобщению, одиночеству и эмоциональному стрессу.
Что делать вместо этого?
Слушайте жалобы с любопытством, советует эксперт. Задавайте открытые вопросы, чтобы глубже понять, как ваше поведение повлияло на вашего партнера, например:
Психолог рекомендует повторить свое понимание того, как ваши действия или выбор повлияли на партнера эмоционально. Затем взять на себя ответственность за свои действия во время конфликта и искренне извиниться.
Например, можно сказать: «Мне очень жаль, что я рассказал твоим коллегам твою самую неловкую историю из старшей школы. Я понимаю, как неловко и некомфортно ты себя чувствовал, и мне ужасно, что тебе пришлось снова пережить эти эмоции. В следующий раз я постараюсь быть более осознанным, когда делюсь историями из прошлого».
3. Презрение
Презрение включает в себя нападки с презрением, ругань и унижение, использование угрожающего языка и унижение характера партнера. Это «ты отвратительное чудовище» и «ты отвратительная ведьма».
В своей книге «Семь принципов, как сделать брак успешным» Готтман делится своей теорией о том, что презрение — главный предиктор развода. Оно усиливает беспокойство, разрушает дружбу пары и сводит на нет секс.
Что делать вместо этого?
Противоядие Готтмана от презрения — совместное создание культуры нежности и признательности. Это проявляется в теплоте, привязанности, благодарности и эмоциональной близости. Важно замечать и ценить мелочи, отмечать важные события, планировать свидания и проводить время вместе.
По словам Готтмана, это может быть так же просто, как дать понять партнеру, что вы искренне благодарны за что-то, что он сказал или сделал. Можно сказать, например:
Все эти маленькие моменты складываются в единое целое.
4. Возведение стен
Обычно игнорирование происходит, когда один из партнеров настолько разгневан, возбужден или подавлен, что внезапно замыкается в себе, отказывается участвовать в дальнейшем общении и даже физически отстраняется от ситуации во время ссоры.
Однако молчаливое обращение опасно. Оно может оставить другого человека с чувством фрустрации, обесценивания и покинутости. Также оно способно вызвать ощущение отверженности, тревожную привязанность и эмоциональное отчуждение. В долгосрочной перспективе избегание подрывает уязвимость, разрушает доверие и усиливает обиду.
Что делать вместо этого?
В процессе восстановления оба партнера должны стараться быть открытыми, честными и эмоционально присутствующими. Если вы или ваш партнер настолько возбуждены, что готовы вспылить или замолчать, пришло время сделать перерыв, отмечает Готтман.
Для этого необходимо:
Цель — успокоить мозг и успокоить тело, прежде чем вернуться к разговору.