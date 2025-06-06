Более 50 лет психолог Джон Готтман вместе со своей женой и коллегой, психологом Джули Готтман, проводил сотни исследований, посвященных отношениям и общению. Они выделили четыре токсичные стратегии общения, которые могут привести к разрывам, расставаниям и разводам, — теорию, которую Готтман называет «Четыре всадника Апокалипсиса».

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Пары, которые избегают этих четырех ловушек в общении, как правило, имеют более счастливые и здоровые отношения:

1. Критика и осуждение

Когда в обсуждении присутствуют критика и обвинения, фразы типа «ты всегда» и «ты никогда» имеют тенденцию выходить из-под контроля. Такие выражения бесполезны и часто вызывают защитные реакции.

Что делать вместо этого?

Заменить «ты всегда» и «ты никогда» на «я»-утверждения. Необходимо сделать свои жалобы конкретными, указав на конкретное поведение, а затем рассказать о собственных чувствах, которые возникли.

«Когда произошло [Х], я почувствовал [Х] и [Х]. В будущем я хотел бы [X]».

Вот как это может звучать в реальном разговоре: «Прошлой ночью, когда ты назвал меня вопящей уродиной, я разозлилась, а потом мне стало очень-очень грустно. В будущем я буду рада, если ты перестанешь обзываться и просто скажешь мне, что тебе нужно».

2. Защитная реакция

По словам Готтмана, необходимо подумать о самооправданиях, оправданиях и встречных жалобах (то есть ответах на претензии партнера). Защитная реакция одного партнера сигнализирует другому, что он пытается уклониться от ответственности или игнорировать проблему, а не решить ее. Это может вызывать разочарование, замешательство и неуверенность в себе. Такая динамика способна привести к разобщению, одиночеству и эмоциональному стрессу.

Что делать вместо этого?

Слушайте жалобы с любопытством, советует эксперт. Задавайте открытые вопросы, чтобы глубже понять, как ваше поведение повлияло на вашего партнера, например:

«Можете ли вы рассказать об этом немного подробнее?»

«Какие чувства вы при этом испытали?»

Психолог рекомендует повторить свое понимание того, как ваши действия или выбор повлияли на партнера эмоционально. Затем взять на себя ответственность за свои действия во время конфликта и искренне извиниться.

Например, можно сказать: «Мне очень жаль, что я рассказал твоим коллегам твою самую неловкую историю из старшей школы. Я понимаю, как неловко и некомфортно ты себя чувствовал, и мне ужасно, что тебе пришлось снова пережить эти эмоции. В следующий раз я постараюсь быть более осознанным, когда делюсь историями из прошлого».

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3. Презрение

Презрение включает в себя нападки с презрением, ругань и унижение, использование угрожающего языка и унижение характера партнера. Это «ты отвратительное чудовище» и «ты отвратительная ведьма».

В своей книге «Семь принципов, как сделать брак успешным» Готтман делится своей теорией о том, что презрение — главный предиктор развода. Оно усиливает беспокойство, разрушает дружбу пары и сводит на нет секс.

Что делать вместо этого?

Противоядие Готтмана от презрения — совместное создание культуры нежности и признательности. Это проявляется в теплоте, привязанности, благодарности и эмоциональной близости. Важно замечать и ценить мелочи, отмечать важные события, планировать свидания и проводить время вместе.

По словам Готтмана, это может быть так же просто, как дать понять партнеру, что вы искренне благодарны за что-то, что он сказал или сделал. Можно сказать, например:

«Вчера на вечеринке у Джанет мне очень понравилось, как ты заставила нас всех смеяться, когда рассказала эту умориальную историю о кошках!»

«Приятно, что мы можем просто спокойно посидеть вместе и почитать, и я все еще чувствую огромную связь с тобой».

Все эти маленькие моменты складываются в единое целое.

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4. Возведение стен

Обычно игнорирование происходит, когда один из партнеров настолько разгневан, возбужден или подавлен, что внезапно замыкается в себе, отказывается участвовать в дальнейшем общении и даже физически отстраняется от ситуации во время ссоры.

Однако молчаливое обращение опасно. Оно может оставить другого человека с чувством фрустрации, обесценивания и покинутости. Также оно способно вызвать ощущение отверженности, тревожную привязанность и эмоциональное отчуждение. В долгосрочной перспективе избегание подрывает уязвимость, разрушает доверие и усиливает обиду.

Что делать вместо этого?

В процессе восстановления оба партнера должны стараться быть открытыми, честными и эмоционально присутствующими. Если вы или ваш партнер настолько возбуждены, что готовы вспылить или замолчать, пришло время сделать перерыв, отмечает Готтман.

Для этого необходимо:

отказаться от конфликта;

назначить время, чтобы вернуться к столу и обсудить вопросы;

успокоиться и разойтись по разным углам, сделать глубокий вдох, упражнения или послушать музыку.

Цель — успокоить мозг и успокоить тело, прежде чем вернуться к разговору.