Романтические партнеры часто следуют определенным моделям поведения, которые — намеренно или неосознанно — могут навредить отношениям. По мнению психотерапевта Терри Реала, есть одна распространенная проблема, которая особенно мешает взаимопониманию.

На фестивале New York Times Well на прошлой неделе Реал подчеркнул, что одной из самых частых ошибок в отношениях является неумение партнеров озвучивать свои желания. Вместо того чтобы напрямую говорить о том, что им нужно, они предпочитают лишь выражать недовольство, отмечает Реал, автор книги «Мы: как преодолеть “ты” и “я” и построить более любящие отношения».

Эксперт по отношениям подчеркивает, что ключ к гармоничным отношениям — умение действовать как команда. Он говорит, что в моменты конфликта полезно помнить: «Это не противостояние, а совместная работа. Если вы хотите, чтобы ваш партнер стал более открытым или добавил романтики в ваши отношения, стоит прямо сообщать о своих желаниях, а не просто выражать недовольство».

Например, можно сказать: «Мне нужно, чтобы ты больше (делал/делала это). Можешь поработать над этим?» Кроме того, чтобы помочь партнеру в его усилиях, стоит добавить: «Что я могу сделать, чтобы поддержать тебя в этом? Мы должны быть вместе в этой ситуации».

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Даже самые крепкие и гармоничные отношения могут пошатнуться, если игнорировать на первый взгляд безобидные, но раздражающие привычки. Психотерапевт Джордан Трэверс, работавшая с более чем сотней пар, отмечает, что определенные модели поведения, если их не контролировать, могут вбить клин в близкие отношения.