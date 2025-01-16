Единый сервис для быстрой регистрации и авторизации на онлайн-площадках VK и партнеров подсчитали, что в 2024 году 50 млн пользователей применяли беспарольные способы авторизации, такие как вход по лицу, отпечатку пальца, QR-коду или одноразовому коду. За год количество таких пользователей увеличилось на 30%.

По мнению представителей сервиса, авторизация без использования пароля помогает лучше защитить аккаунт от взлома. Один из них, OnePass, подразумевает вход в приложение по лицу или отпечатку пальца. Количество воспользовавшихся этим способом за 2024 год выросло вдвое и достигло 4 млн.

Также отмечается рост популярности технологии автологина в сервисах VK. В течение года опцией регулярно пользовался 21 млн человек. Она позволяет автоматически входить в приложения-партнеры VK, если пользователь уже авторизован в VK ID на своем устройстве.

Директор бизнес-юнита по экосистемным сервисам VK Иван Смирнов сообщил, что пользователи положительно оценили удобство беспарольного входа и автологина. За год суммарная доля таких авторизаций в VK ID достигла 90%.

Владельцы аккаунтов VK ID также переходять на двухфакторную аутентификацию. За год их количество выросло на 22% и составило более 21 млн человек. Такой способ предлагает дополнительный этап верификации по СМС, звонку или с помощью генератора одноразовых паролей.

Аналитики сообщили также, что в 2024 году ежемесячная активная аудитория VK ID достигла 126 млн человек. Этот показатель больше прошлогоднего на 10%. Также отмечено, что более 20 тыс. партнеров выбрали VK ID как способ авторизации на сайты и в приложения.

Напомним, что в декабре 2024 года месячный охват «ВКонтакте» среди российских пользователей составил почти 92 млн человек. По этому показателю соцсеть впервые обошла видеохостинг YouTube, чья аудитория на фоне блокировок снизилась до 89,6 млн пользователей.