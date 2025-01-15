«РБК» со ссылкой на Mediascope сообщает, что в декабре 2024 года месячный охват «ВКонтакте» среди российских пользователей составил почти 92 млн человек. По этому показателю соцсеть впервые обошла видеохостинг YouTube, чья аудитория снизилась до 89,6 млн пользователей.

Несмотря на блокировки, месячный охват YouTube в России за год снизился лишь на 6%. По итогам декабря хотя бы раз заходили на платформу 89,6 млн россиян. Показатели посещаемости «ВКонтакте» близки по значению, а рост месячного охвата составил 2,8% за год.

За последние два года наибольший месячный охват YouTube был отмечен в марте 2024 года, когда он превысил 96 млн россиян. В тоже время у «ВКонтакте» он составлял 90 млн человек.

Замедлять YouTube в России начали в середине июля. Первое заметное падение охвата сервиса в России Mediascope зафиксировал в сентябре 2024 года — до 92,9 млн человек. Аудитория «ВКонтакте» тогда составила 90,5 млн.

В декабре среднесуточный охват YouTube сократился на 21% по сравнению с прошлым годом и на 9% относительно ноября. По итогам месяца он составил 42,1 млн человек, а аналогичный показатель «ВКонтакте» — 57,2 млн.

Представители «ВКонтакте» называют главным фактором роста активной аудитории развитие сервисов «VK Видео» и «VK Клипов». Общее время просмотра контента в «VK Видео» увеличилось за год в четыре раза и к январю 2025 года достигло 2,2 млрд минут в сутки. Среднесуточное число просмотров «VK Клипов» за год выросло в 2,6 раза и достигло 2,5 млрд минут.

Глава агентства TelecomDaily Денис Кусков считает, что несмотря на замедление, охват YouTube сократился незначительно. Связано это с выработавшейся у аудитории привычкой и интересом к контенту платформы. По мнению Кускова, для дальнейшего развития «VK Видео» необходимо изменить систему монетизации и выстроить новую стратегию привлечения блогеров.

Стоит отметить, что замедление YouTube благоприятно сказалось на доходах блогеров. Это связано с тем, что ранее были введены ограничения на показ рекламы в России, и создатели видеороликов лишились монетизации. Сейчас же, многие пользователи прибегают к обходу блокировок при помощи VPN, из-за чего снова видят рекламу, а блогеры получают заработок.

Директор Института современных медиа Кирилл Танаев считает, что пользовательские практики достаточно «инерционны». Современная аудитория, по его словам, тратит очень много времени на просмотр «разнообразного видео».

Эксперт считает, что даже в условиях замедления, с YouTube сложно конкурировать, так как там всегда будет большой объем контента на эксклюзивной основе. Кроме того, американский видеохостинг предоставляет большое количество способов монетизации контента. «Это важно именно для блогеров, и именно изобилия такого контента не хватает на VK», — резюмирует Танаев.

По данным Mediascope, к июлю 2024 года, перед замедлением, среднемесячная аудитория YouTube составляла почти 96 млн человек. Каждый день платформой пользовались больше 55 млн россиян, или 46% всего населения старше 12 лет.

При этом в среднем 63% россиян смотрят телевизор хотя бы раз в день. Однако эти подсчеты включают зрителей возрастом от четырех лет.

Напомним, что недавно YouTube попросил блогеров удалить видео, которые содержат информацию об обходе блокировок Роскомнадзора. Всего на данный момент видеохостинг должен убрать более 300 материалов. Из уведомления следует, что если пользователь самостоятельно не удалит такой ролик, то компания может быть вынуждена заблокировать контент.