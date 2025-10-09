В последние месяцы российская авиация столкнулась с увеличением числа происшествий, что привлекло внимание регуляторов и общественности. В ответ на это Росавиация объявила о планах провести масштабные проверки 51 авиакомпании, работающей на российском рынке, пишут «Известия» со ссылкой на проект поручения кабмина Ространснадзору.
Основной причиной для таких мер стали случаи вынужденных посадок, технических неисправностей и других инцидентов, которые произошли в последнее время. Хотя большинство из них не привели к трагическим последствиям, они выявили ряд проблем в техническом обслуживании и эксплуатации воздушных судов.
В Росавиации заверили, что проверки будут всесторонними и охватят все аспекты деятельности авиакомпаний, включая техническое состояние воздушных судов, подготовку экипажей и соблюдение нормативных требований. Целью является не только выявление нарушений, но и предупреждение возможных инцидентов в будущем.
Инспекторы придут именно к региональным перевозчикам из-за опасений повторения у них авиакатастрофы с Ан-24 компании «Ангара» 24 июля. Тогда в Амурской области при заходе на посадку в аэропорт Тынды пассажирский борт, выполнявший маршрут Хабаровск — Благовещенск — Тында, потерпел крушение. В результате погибли все 48 человек на борту — 42 пассажира и 6 членов экипажа.
Представители авиакомпаний в свою очередь уже выразили готовность к сотрудничеству и заявили о намерении устранить выявленные недостатки. Они отметили, что начали проводить внутренние проверки и усилили контроль за техническим состоянием своих воздушных судов.
Однако эксперты отмечают, что для эффективного повышения безопасности в авиации необходим комплексный подход, включающий модернизацию инфраструктуры, повышение квалификации персонала и внедрение современных технологий.
В ближайшее время Росавиация планирует опубликовать подробный план проверок и определить сроки их проведения. Ожидается, что результаты проверок будут доступны широкой общественности.