Большинство (54%) российских геймеров играют в видеоигры на персональных компьютерах или ноутбуках со средними характеристиками, следует из исследования игрового издателя и разработчика Astrum Entertainment, которое поступило в распоряжение «Инк.». Больше трети (38%) опрошенных используют ту же платформу, но с более мощными конфигурациями, а 11% играют на более слабых ПК.

Фото: Unsplash

Исследование показало, что каждый пятый (19%) российский геймер выбирает игры без обязательного внесения денежных средств (free-to-play). Больше половины (60%) опрошенных покупают лицензионные игры, а подавляющее большинство (85%) респондентов готовы потратить на их покупку до 4 тыс. руб.

Самыми важными аспектами видеоигр для российских геймеров являются игровой процесс и механика (75%), сюжет и персонажи (51%), а также графика и визуальные эффекты (46%).

Почти все (87%) геймеры играют, чтобы расслабиться. При этом многие опрошенные отметили, что гейминг для них — не только развлечение. Он также приносит другую пользу: каждый третий узнает из игр что-то новое, каждый четвертый ценит социальный аспект и общение, а каждый пятый развивает какие-то навыки (например, учит английский язык).

Только один из десяти геймеров проводит время в компьютерных клубах, и большинство из посещающих их делают это раз в месяц и реже. В основном игровые клубы посещают, чтобы собраться с друзьями и сменить обстановку. Из-за невозможности поиграть дома в клубы приходят только 15% геймеров.

Опрос проводился среди игроков проектов Astrum Entertainment с помощью онлайн-анкет в сентябре 2024 года. В опросе приняли участие 2865 геймеров в возрасте 18-59 лет из разных городов России.

Ранее «Инк.» разобрался, что происходит с игровой индустрией в России сейчас и какие перспективы ждут ее в будущем.