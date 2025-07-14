Правительство России выделит 15 млрд руб. из федерального бюджета в период с 2025 по 2027 годы для поддержки инвестиционных проектов по созданию модульных средств размещения туристов.
Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Эти средства позволят создать свыше 10 тыс. новых мест для комфортного отдыха в 55 регионах страны, которые прошли конкурсный отбор Минэкономразвития.
Особое внимание в программе финансирования уделяется компенсации затрат на приобретение и установку модульных некапитальных гостиничных комплексов.
Для труднодоступных территорий Дальнего Востока, Арктики и Крайнего Севера предусмотрены особые условия — здесь разрешено строительство некапитальных объектов незаводского производства. Это исключение связано со значительными логистическими сложностями и высокой стоимостью доставки готовых модулей в эти регионы.
В числе приоритетных территорий для реализации проектов — новые регионы страны, особые экономические зоны туристско-рекреационного типа, а также участки, расположенные вдоль ключевых федеральных трасс, включая М-4 «Дон», М-8 «Холмогоры», М-11 «Нева» и М-12 «Восток».
Данная программа реализуется в рамках федерального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения», который является частью масштабного национального проекта «Туризм и гостеприимство».
На состоявшемся 14 июля совещании с вице-премьерами Мишустин обратил внимание на успешный опыт предыдущих лет, когда выделение 20 млрд руб. позволило создать 13 тыс. туристических номеров в 65 регионах страны.
Премьер-министр особо подчеркнул необходимость строгого соблюдения сроков реализации проектов и безусловного обеспечения высоких стандартов безопасности и комфорта для будущих гостей.
Принятое решение направлено на ускоренное развитие туристической инфраструктуры, особенно в тех регионах, которые, обладая значительным туристическим потенциалом, остаются малопривлекательными для частных инвесторов из-за сложных экономических условий.