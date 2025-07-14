Правительство России выделит 15 млрд руб. из федерального бюджета в период с 2025 по 2027 годы для поддержки инвестиционных проектов по созданию модульных средств размещения туристов.

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Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Эти средства позволят создать свыше 10 тыс. новых мест для комфортного отдыха в 55 регионах страны, которые прошли конкурсный отбор Минэкономразвития.

Особое внимание в программе финансирования уделяется компенсации затрат на приобретение и установку модульных некапитальных гостиничных комплексов.

Для труднодоступных территорий Дальнего Востока, Арктики и Крайнего Севера предусмотрены особые условия — здесь разрешено строительство некапитальных объектов незаводского производства. Это исключение связано со значительными логистическими сложностями и высокой стоимостью доставки готовых модулей в эти регионы.

В числе приоритетных территорий для реализации проектов — новые регионы страны, особые экономические зоны туристско-рекреационного типа, а также участки, расположенные вдоль ключевых федеральных трасс, включая М-4 «Дон», М-8 «Холмогоры», М-11 «Нева» и М-12 «Восток».

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Данная программа реализуется в рамках федерального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения», который является частью масштабного национального проекта «Туризм и гостеприимство».

На состоявшемся 14 июля совещании с вице-премьерами Мишустин обратил внимание на успешный опыт предыдущих лет, когда выделение 20 млрд руб. позволило создать 13 тыс. туристических номеров в 65 регионах страны.

Премьер-министр особо подчеркнул необходимость строгого соблюдения сроков реализации проектов и безусловного обеспечения высоких стандартов безопасности и комфорта для будущих гостей.

Принятое решение направлено на ускоренное развитие туристической инфраструктуры, особенно в тех регионах, которые, обладая значительным туристическим потенциалом, остаются малопривлекательными для частных инвесторов из-за сложных экономических условий.