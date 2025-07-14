Российские власти приняли решение о снижении финансовой нагрузки на компании, специализирующиеся на выездном туризме.

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Согласно новому распоряжению, размер обязательных отчислений в фонд персональной ответственности уменьшен с 1% до 0,75% от общей стоимости реализованных в 2024 году турпакетов.

Кроме того, для туроператоров продлены сроки уплаты этих взносов. Если ранее платежи нужно было вносить равными долями до 15 июля и 15 октября 2025 года, то теперь крайний срок перенесен на 15 января 2026 года.

Эта мера поддержки введена в связи с осложнением геополитической обстановки на Ближнем Востоке, что негативно сказалось на работе туристической отрасли. Высвобождаемые средства помогут компаниям выполнять обязательства перед клиентами, включая возврат средств за отмененные поездки в страны с нестабильной обстановкой.

Ранее аналогичные меры поддержки турбизнеса уже применялись — в 2021 году из-за пандемии коронавируса, а в 2022 году в условиях санкционного давления. Новое решение вступает в силу сразу после официального опубликования документа.