Более половины россиян сталкивались с телефонными мошенниками. В результате каждый четвертый лишился своих денег, сообщает «Группа Ренессанс Страхование», после опроса свыше полутора тысяч жителей крупных городов в возрасте от 18 до 60 лет. Наиболее уязвимыми оказались женщины и зумеры. Результаты исследования в распоряжении Inc.

56% опрошенных неоднократно сталкивались с телефонными мошенниками (18% — один раз, 26% — два раза и 12% — три раза). Почти каждый второй из них (43%) лишился денег после таких звонков. А более четверти — как минимум дважды (17% — один раз, 16% — два раза и 10% — три раза).

При этом чаще всего жертвами становились женщины, а не мужчины (50% против 37% соответственно). Кроме того, женщины чаще страдали от мошенников более одного раза (36% женщин против 18% мужчин).

Однако самой уязвимой возрастной группой оказались респонденты в возрасте 24-35 лет. Среди них каждый второй стал жертвой мошенников. Для сравнения, среди участников опроса в возрасте от 18 до 24 лет и от 35 до 44 лет их оказалось 44%, среди респондентов от 45 до 54 лет — 39%, а среди опрошенных в возрасте от 55 до 60 лет — всего 27%.

«Предполагаем, что доля жертв мошенников среди возрастной аудитории 55-60 лет оказалась самой низкой во многом за счет того, что именно на них направлены различные кампании по информированию граждан о телефонном и интернет-мошенничестве, а также именно у них минимальное количество смартфонов с онлайн-банкингом, что затрудняет моментальный перевод денег», — говорит Артем Искра, управляющий директор Департамента массовых видов страхования компании «Ренессанс страхование».

Опрос также показал, что люди систематически предупреждают близких о телефонных аферистах. Более четверти опрошенных (27%) говорят с ними об этом чаще одного раза в месяц, а 22% — раз в два-три месяца. Еще 18% — каждый раз, когда узнают о новых случаях мошенничества из новостей, соцсетей или столкнувшись с ними лично. И лишь 28% никогда не поднимали эту тему в общении с близкими.

В большинстве случаев речь шла о потере нескольких десятков тысяч рублей. О пропаже сумм свыше 100 тыс. руб. сообщили 15% опрошенных. В частности, треть респондентов потеряли не более 10 тыс. руб., 28% — от 10 до 50 тыс. руб., 25% — от 50 до 100 тыс. руб., 12% — от 100 до 500 тыс. руб. и 3% — более 500 тыс. руб.

Стоит отметить, что около 45% опрошенных, которые стали жертвами мошенников, до столкновения с ними были уверены в своей способности вовремя распознать обман и противостоять ему.

Боязнь мошенников оказалась главной причиной, по которой более половины россиян (55%) не отвечают на звонки с незнакомых номеров. Из них 26% подходят к телефону редко, а 28% — никогда.

Навязчивая реклама ненужных услуг и звонки с предложением кредитов также вызывают раздражение у людей, хотя и в меньшей степени. При этом мобильные сервисы, которые определяют спам-звонки, не пользуются большой популярностью. Их используют чуть больше трети опрошенных (35%).

Ранее Банк «ВТБ» сообщил о том, что активность мошенников перед сезоном распродаж и предстоящей «черной пятницей» выросла на 30%, а также назвал три самые распространенные схемы, которыми пользуются злоумышленники. Их доля в ноябре может достигать одной трети всех кибератак.