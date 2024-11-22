Банк «ВТБ» сообщил о том, что активность мошенников перед сезоном распродаж и предстоящей «черной пятницей» выросла на 30%, а также назвал три самые распространенные схемы, которыми пользуются злоумышленники. Их доля в ноябре может достигать одной трети всех кибератак. Подробности находятся в распоряжении редакции Inc.

Старший вице-президент банка «ВТБ», руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов отмечает, что миллионы покупателей ищут выгодные предложения в период крупных распродаж. Последние несколько лет все больше россиян делают выбор в пользу онлайн-покупок, что упрощает задачу хакеров.

Злоумышленники используют различные методы обмана в основном в социальных сетях и мессенджерах. Они создают поддельные сайты магазинов, которые внешне идентичны известным брендам, и предлагают товары с большими скидками. Их главной целью является кража данных банковских карт или сбор оплаты за несуществующие товары.

Чтобы получить доступ к банковским картам и счетам, мошенники рассылают фальшивые рекламные предложения и ложные ссылки на предзаказ товаров со скидкой. После оплаты такие товары либо не доставляются, либо оказываются поддельными. Еще одной из популярных схем является размещение объявлений о суперскидках в мессенджерах.

Переходя по ссылке, пользователи скачивают вредоносный АРК-файл, замаскированный под приложение для получения промокода или скидки. После его установки мошенники получают доступ к паролям, одноразовым кодам и другой конфиденциальной информации и могут управлять банковскими счетами без ведома жертвы.

«С помощью сервиса проверки ссылок в «ВТБ Онлайн» можно определить опасный сайт за пару секунд. Но самое надежное — самим оценивать адекватность предложений и включать при их просмотре «холодную голову». Если вас что-то смущает, лучше потратить лишние пару минут своего времени, но зато сохранить средства на своих счетах и свои нервы», — комментирует Чугунов.

По его словам, простые правила безопасности смогут уберечь средства и избежать неприятных инцидентов с финансовыми мошенниками:

не доверять неизвестным;

вчитываться в СМС от банка;

не устанавливать на персональные устройства неизвестные программы.

По словам Чугунова, основным правилом безопасности является использование официальных сайтов. Не стоит переходить по подозрительным ссылкам, даже от знакомых в мессенджерах. «Если вы уже ввели свои данные, срочно свяжитесь с банком, чтобы блокировать свои карты и счета», — добавил он.

Ранее сообщалось, что жертвами хакеров стали пользователи компьютеров, которые вбили в поиске: «законны ли бенгальские кошки в Австралии». Пользователи часто поддаются соблазну перейти по вредоносному рекламному ПО или ссылкам, замаскированным под легальный маркетинг или под обычный поиск Google.