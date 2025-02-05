Маркетплейс цветов и подарков Flowwow и платформа онлайн-рекрутига hh.ru выяснили, насколько необходимо дополнительное образование для успешного открытия своего дела. В опросе приняли участие 983 предпринимателя. Подробности исследования — в распоряжении редакции «Инк.».

В ходе опроса выяснилось, что больше половины (56%) собственников бизнеса в России проходили вспомогательные курсы. В качестве дополнительного образования предприниматели чаще выбирали менеджмент (19%), маркетинг и рекламу (18%) и финансы (13%).

С помощью обучения они стремились увеличить заработок (40%), а также освоить новую профессию (41%). Кроме этого, респонденты хотели получить новые знания или развить имеющиеся навыки, расширить кругозор и изучить тенденции на рынке.

Выяснилось также, что многие респонденты смогли начать собственный бизнес после работы юристом, банковским служащим, экономистом, кассиром, флористом или кондитером, инженером или бровистом.

При этом основное образование предприниматели получали до запуска бизнеса. Так, у 69% опрошенных есть высшее образование, и в большинстве случаев — по профильным направлениям, позволяющим открыть свое дело.

Оказалось, что 40% собственников бизнеса освоили специальность «Экономика и управление», 15% — «Инженерное дело и технические науки», а 11% — юриспруденцию. Еще 11% опрошенных изучали социальные и гуманитарные науки, а 10% — маркетинг, рекламу и PR.

При этом почти половина предпринимателей (45%) хотела бы получить новые знания. Актуальными оказались сферы рекламы (31%), инвестиций и финансов (22%), а также искусственного интеллекта (20%). Кроме того, 19% хотели бы освоить навыки дизайна, менеджмента (14%) и PR (14%). Еще 12% рассказали о желании дополнительно изучить иностранные языки.

Исследователи также отметили, что 20% предпринимателей окончили колледжи и техникумы, получив только среднее профессиональное образование.

Ранее сообщалось, что эксперты изучили спрос россиян на онлайн-образование. Выяснилось, что россияне в три раза чаще интересуются курсами по саморазвитию, чем по IT. Всего за прошлый год онлайн-курсы стоимостью более 100 тыс. руб. купили 22% россиян.