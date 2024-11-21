Аналитики К2 Human, бизнес-юнита компании К2Тех, выяснили, каковы актуальные рыночные HR-тренды, а также вызовы в сфере управления персоналом и способы их преодоления при помощи автоматизации и внедрения ИИ-технологий. В опросе приняли участие около ста специалистов, чья деятельность связана с процессами подбора, обучения и развития компетенций сотрудников. Подробности находятся в распоряжении компании Inc.

В условиях дефицита персонала компании конкурируют не только за клиентов в своем сегменте бизнеса, но и за кадры. Это влияет на приоритеты их HR-стратегии. Согласно результатам опроса, 77% респондентов сфокусированы на привлечении, обучении и развитии персонала.

В 2025 году 42% компаний планируют внедрить платформы для управления талантами, а 25% намерены сосредоточиться на продвижении HR-бренда и повышении вовлеченности сотрудников. Около 10% руководителей отметили, что автоматизация рутинных задач поможет нивелировать нехватку рабочих рук.

Опрос показал, что в дополнение к традиционным способам работы с персоналом 58% работодателей готовы внедрить интеллектуальных помощников. Это поможет анализировать скорость работы сотрудников по различным типам задач и документов, а также составлять расписание, обозначая приоритеты и оценивая объем работы.

Чтобы снизить объем рутинных задач при подборе соискателей, треть респондентов отметили, что готовы рассмотреть внедрение HR-бота. Данная мера облегчит заполнение кадровых документов, тестирование и коммуникацию с кандидатами по наиболее частым вопросам.

Еще 33% опрошенных заявили, что присматриваются к инструментам, которые позволят прогнозировать текучесть кадров и обеспечивать стабильное рабочее окружение. Работодатели начинают более внимательно относиться к психологическому здоровью сотрудников. Согласно результатам, 17% готовы внедрять платформы управления благополучием персонала.

При этом 70% руководителей, которые используют подобные системы и элементы геймификации при оценке достижений сотрудников, отметили, что они способствуют росту их лояльности и мотивации.

Менеджер по развитию K2 Human Эмиль Мухидинов рассказал, что с одним из клиентов они протестировали «умное» использование ДМС. Сотрудники сами выбирали пакеты страхования, а также могли использовать дополнительные опции с доплатой собственными средствами или вместо себя подключить к программе родственников.

«Это позволяет сформировать более осознанный подход к использованию бенефитов: для компании – оптимизировать бюджет, для сотрудников – получить действительно нужные услуги. В последнее время компании все чаще к нам обращаются с подобным запросом», — добавил он.

При этом реальный объем внедрений ИИ в HR-процессы компаний остается ограниченным. Для 61% опрошенных главным препятствием является сложность интеграции ИИ с информационными системами компании. Еще 44% отметили, что их останавливают риски в области информационной безопасности и защиты персональных данных сотрудников. Более трети предприятий не имеют достаточно средств для внедрения и тестирования ИИ, а 22% не располагают необходимыми специалистами в штате.

Ранее сообщалось, что HR-бренд компании является ключевым фактором при выборе работы, особенно для соискателей в возрасте до 25 лет. По словам основателя коммуникационного агентства Анны Пузыренко, в работе над ним нельзя недооценивать роль молодых кадров. Именно они часто становятся амбассадорами компании.