HR-бренд компании является ключевым фактором при выборе работы, особенно для соискателей в возрасте до 25 лет, которые уделяют большое внимание репутации и корпоративным ценностям. В предпочтениях жители Москвы почти не отличаются от населения городов-миллионников России. Однако разница во мнениях поколений оказалась более существенной. Подробности находятся в распоряжении редакции Inc.

По словам основателя коммуникационного агентства LikePR Анны Пузыренко, в работе над HR-брендом нельзя недооценивать роль молодых кадров. Именно они часто становятся амбассадорами компании, которые охотнее всего делятся информацией о своей работе и ее преимуществах.

Представителям компаний необходимо уметь говорить о наличии возможностей для саморазвития, профессионального роста и внутреннего предпринимательства, а также мотивировать работников делиться своими впечатлениями и опытом.

«В первой части нашего исследования мы выяснили, что 77% сотрудников рассказывают знакомым о своей работе, а близкий круг общения, в свою очередь, является самым надежным источником информации для 90% людей. Эти цифры стоит учесть работодателям, которые хотели бы видеть органический рост HR-бренда», — добавила она.

Руководитель исследовательского агентства Aquarelle Research Анастасия Козловская отметила, что ценности компании обязательно должны быть реализованы в корпоративной культуре. Только такой подход создаст основу для эффективного «сарафанного радио» и привлечения новых сотрудников, в том числе молодежи.

Она рекомендует сфокусироваться на следующих аспектах:

возможностях для роста;

понятном карьерном треке;

прозрачности процессов и отношений внутри компании;

социальной ответственности.

Согласно данным совместного исследования коммуникационного агентства LikePR и исследовательской компании Aquarelle Research, половина молодых кадров считают, что возможность профессионального и личного развития на работе более значима, чем размер финансового вознаграждения. Важным критерием для 60% респондентов стало наличие корпоративной культуры. 46% отметили схожие ценности, репутацию и престиж компании.

Экономисты РАН подвели итоги 2024 года и оценили дефицит кадров России в 4,8 млн человек. Около 90% компаний столкнулись с проблемой кадрового голода, что заставило работодателей задуматься, как привлечь сильных специалистов в компанию и удержать их.

Исследование показало, что основными критериями при выборе работы для жителей городов-миллионников стали зарплата (43%) и стабильность компании (17%). Женщины отметили, что для них важен климат в коллективе и расположение офиса (12%). Для 5% соискательниц большое значение имеет адекватность и вежливость коллег.

Приоритетными показателями для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет в 51% случаев стали возможность самореализации и удовольствие от работы. При этом половина опрошенных старше 46 лет считают, что работа нужна прежде всего для обеспечения финансовой стабильности и комфортного уровня жизни.

Результаты исследования также показали, что для соискателей важны коллектив и наличие корпоративной культуры (60%). Наличие социального пакета и ДМС привлекает 22% респондентов, а возможность обучения — 21%.

Достойная оплата труда остается главной мотивацией для кандидатов. При выборе между двумя компаниями с равной зарплатой люди отдают предпочтение организации с более удобным графиком. Это отметили 53% респондентов.

Также в топ-5 характеристик компаний (без учета финансовой составляющей) вошли «белая» зарплата — 39%, официальное трудоустройство — 37%, расстояние от дома до офиса — 35%, премии (34%).

Самыми популярными работодателями в городах-миллионниках России стали «Газпром», «Яндекс», Google, «Т-Банк» и «Сбер». 79% опрошенных хотели бы работать в коммерческом секторе. 68% готовы рассмотреть предложения от государственных предприятий. Чаще всего это люди старшего возраста, а также те, кто работают на одном месте более 10 лет. Некоммерческие организации готовы выбрать 42% респондентов.

«Наш опыт подтверждает, что в условиях современного рынка труда молодежь отдает предпочтение возможности самореализации и удовольствию от работы, зачастую считая эти факторы не менее важными, чем уровень заработной платы. Наличие программ поддержки и образования персонала, а также внимание к ментальному здоровью сотрудников становятся ключевыми для формирования позитивного имиджа работодателя», — сказал исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев.

Он отмечает, что в настоящее время молодое поколение ожидает от работодателей не только конкурентоспособных условий труда, но и создания среды, способствующей их профессиональному и личностному росту, — это подтверждается результатами исследования.

Ранее исследование, организованное специалистами группы «Ренессанс страхование» совместно с исследовательским центром «Зарплата.ру», в котором приняли участие 2,2 тыс. жителей городов-миллионников России, показало, что 63% россиян недовольны своей зарплатой, считая ее низкой.