Компания 5Post, входящая в холдинг Х5 Group, объявила о старте нового сервиса авиадоставки онлайн-заказов, реализуемого совместно с логистическим оператором АТА. Как сообщили в компании, данный проект направлен на улучшение качества обслуживания клиентов в труднодоступных регионах страны.

logistics.ru

По информации 5Post, первоначально услуга стала доступна в четырех дальневосточных и сибирских регионах, где уже открыты 52 пункта выдачи заказов. Представители компании уточнили, что текущий срок доставки составляет 5−6 дней, однако к концу 2025 года его планируется сократить до четырех дней.

В пресс-службе 5Post отметили, что на начальном этапе к сервису подключились 30 партнеров. По словам представителей компании, к третьему кварталу 2025 года их количество должно увеличиться до 100 за счет расширения географии обслуживания. В ближайших планах — подключение Хабаровского и Приморского краев, а также Калининградской области.

Управляющий директор 5Post Виталий Дырдасов подчеркнул, что запуск авиадоставки соответствует стратегическим целям компании по расширению присутствия и повышению качества сервиса. Он добавил, что новый сервис позволит жителям отдаленных регионов получать заказы из интернет-магазинов в сжатые сроки.

Как пояснили в компании, авиадоставка дополняет существующую сеть из более чем 18 тыс. пунктов выдачи по стране. В 5Post заявили, что продолжают работу по оптимизации сроков доставки и расширению перечня обслуживаемых регионов.