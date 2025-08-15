В первом квартале 2025 года в России число малых и средних предприятий превысило 6,4 млн. Этот рост отразился на структуре спроса в сфере деловых услуг — предприниматели стали чаще обращаться за консультациями, юридической поддержкой и бухгалтерским сопровождением. Подробности — в распоряжении «Инка».

Pressfoto/Freepik

Согласно данным «Авито Услуг», 38% запросов в июне–июле 2025 года пришлось на консультационные услуги. Специалисты помогают бизнесу анализировать проблемы, искать решения и внедрять их. Например, они проводят исследования рынка, разрабатывают маркетинговые стратегии и планы продвижения. При этом средняя стоимость таких услуг снизилась на 2% по сравнению с весной и стартовала от 2,9 тыс. руб.

Юридические услуги заняли второе место с долей спроса 34%. Поддержка юристов особенно востребована при запуске новых проектов, оформлении сделок и минимизации рисков.

Бухгалтерские и финансовые услуги (14% спроса) включают ведение учета, подготовку отчетности, расчет зарплат, оценку инвестиций и управление денежными потоками.

Консультации по недвижимости также набрали 14%. Специалисты помогают с покупкой, продажей, арендой и управлением имуществом, проводят анализ рынка и юридическую проверку объектов. Средняя цена таких услуг упала на 7%, начавшись от 3,7 тыс. руб.

Летом 2025 года юридические услуги составили более 40% всех объявлений в категории, а число специалистов выросло на 21% по сравнению с весной. Консалтинг занял второе место (39% предложений), а бухгалтерские услуги — 14%, при этом количество предложений увеличилось на 10%.

Консультации по недвижимости показали самый значительный рост предложений — на 28% больше, чем весной, заняв 10% в общем объеме деловых услуг.