Задача родителей — не ограждать ребенка от жизненных трудностей, а направлять его, предлагая поддержку и инструменты, которые помогут ему выстоять в трудные времена. Сертифицированный специалист по детской жизни и психотерапевт Келси Мора работала с тысячами детей и семей, столкнувшихся с болезнями, травмами, горем и потерями. На основе своего опыта она выделила 6 фраз, которые используют дети с высоким эмоциональным интеллектом.

Мора наблюдает за словами и действиями, которые показывают, что ребенок учится эффективно справляться с неизбежными жизненными трудностями. Речь идет не о том, чтобы сохранять спокойствие или избегать слез. Дело в использовании стратегий и навыков, позволяющих справляться со стрессом, переносить и успешно преодолевать его.

Именно поэтому дети, которые хорошо справляются с трудностями, обычно обладают высоким эмоциональным интеллектом. Они умеют распознавать свои чувства и использовать позитивные стратегии для управления своими эмоциями. Эксперт выделила шесть фраз, которые можно услышать от детей с высоким эмоциональным интеллектом:

1. «Грустить — это нормально»

По словам Моры, дети с высоким эмоциональным интеллектом, скорее всего, доверяли взрослым, которые учили их, что плакать — это нормально и что все чувства — это нормально.

Они знают, что грустить, злиться, расстраиваться или переживать из-за сложных ситуаций — это естественно. В то же время такие дети знают, что счастливые, радостные или игривые моменты вполне нормальны даже в трудные времена.

2. «Мне нужно немного пространства»

Дети со здоровыми навыками преодоления трудностей умеют распознавать свои эмоции и управлять ими. Они распознают предупреждающие знаки своего мозга и тела — быстрые мысли, учащенное сердцебиение, напряженные мышцы или узел в животе. При этом они чувствуют себя комфортно, когда просят о том, что им нужно.

Они могут отправиться в свой «уголок совладания», чтобы дать себе время и пространство для использования заранее подготовленных инструментов. Например, они могут взять в руки вертушку или пускать пузыри, чтобы помочь себе глубоко дышать. Мора предполагает, что дети научились этим навыкам, наблюдая за тем, как их родители демонстрируют навыки самоконтроля и открытого общения.

3. «Ты в порядке?»

Эмоционально развитые дети умеют распознавать эмоции и у других людей. Они понимают, что и взрослые, и дети могут испытывать сильные чувства в трудные времена и что все справляются с ними по-разному. Они могут первыми понять, когда их друг расстроен и ему может понадобиться пространство или объятия, и что и то, и другое — нормально.

Эмпатия по отношению к другим для таких детей естественна, и они демонстрируют легкость и комфорт, прислушиваясь к чужой точке зрения, уважая потребности и работая вместе. Они понимают, что даже когда их родители эмоциональны, это не отменяет их любви и заботы.

4. «Мне не нравится…»

Дети, которые практиковались в установлении границ, обычно обладают высоким эмоциональным интеллектом. Они могут эффективно сообщать о своих потребностях, желаниях и чувствах, проявляя при этом чуткость к другому человеку.

Они могут сказать: «Мне не нравится, когда ты пользуешься моими вещами без спроса» или «Мне не нравится, когда я не знаю, чего ожидать». От таких детей также можно услышать другие высказывания, начинающиеся со слов:

«Меня не устраивает…»;

«Я не хочу говорить о…»;

«Я не думаю, что это хорошо, когда…».

Они также заботятся о том, чтобы уважать потребности своих сверстников, братьев и сестер.

5. «Я совершил ошибку»

Эта фраза указывает на то, что ребенок анализирует свои поступки и не испытывает стыда. Вместо того чтобы бояться совершать промахи или признаваться в них, они способны говорить об этом и решать проблемы, чтобы улучшить ситуацию или обстоятельства. Такие дети, что могли бы сделать лучше или по-другому, потому что знают, что ошибки — это о том, как люди растут, учатся и развиваются, преодолевая трудности.

6. «У меня есть идея»

Уверенность и творческий подход к решению проблем — признаки эмоционального интеллекта и здорового преодоления трудностей. Дети, которые сталкивались с трудными ситуациями, научились работать вместе со своими сверстниками и доверенными взрослыми, чтобы найти разумные решения или пути продвижения вперед.

Они уверенно выражают свои мнения, идеи и качества, а также слушают и учатся у других. Когда дети преодолевают препятствия в безопасной обстановке, они развивают навыки принятия решений и гибкость, а также воспитывают эмоциональную осознанность и чувство собственного достоинства.

Мора напоминает, что все начинается с родителей. Если дети еще не говорят подобных фраз — это еще не повод для волнения. Эмоциональный интеллект и навыки преодоления трудностей требуют времени для развития и часто начинаются с воспитания. Эксперт советует родителям начать с того, чтобы самим использовать эти фразы в обиходе. Дети лучше всего учатся на примере того, что им показывают.

Каждому родителю хочется, чтобы их дети лучше учились, вели здоровый образ жизни и были счастливее. Домашние дела способствуют развитию полезных навыков, которые пригодятся им в будущем, когда они станут самостоятельными. Исследование установило, что дети, которые еще в детском саду выполняли домашние дела, показали более высокие результаты по математике в третьем классе.