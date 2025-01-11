Чтобы дети лучше учились, вели здоровый образ жизни и были счастливее, нужно просто поручить им домашние обязанности, пишет CNBC Make It. Домашние дела способствуют развитию полезных навыков, которые пригодятся детям в будущем, когда они станут самостоятельными.

Исследование 2018 года, опубликованное в журнале Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics установило, что дети, которые в детском саду выполняли домашние дела, независимо от пола, уровня дохода семьи и образования родителей, показали более высокие результаты по математике в третьем классе. Такие дети также сообщали о более хороших отношениях со сверстниками и более высокой удовлетворенности своей жизнью по сравнению с теми, кому не поручали домашние обязанности.

В этом лонгитюдном исследовании участвовало около 10 тыс. детей в возрасте от 4 до 18 лет. Организационный психолог из Уортонской школы бизнеса Адам Грант в своем недавнем посте в LinkedIn отметил, что эти результаты подчеркивают «забытый фактор, который влияет на успех и счастье».

Грант также обратил внимание на то, что могли сыграть роль и другие факторы. Он подчеркнул: «Конечно, мы не знаем, является ли это причиной или единственным действующим фактором — возможно, эти родители делают много других вещей правильно».

Тем не менее, Грант считает, что родителям стоит обратить внимание на выводы этого исследования: «Дав поручения детям, вы демонстрируете им свое доверие, что помогает развивать их характер».

Домашние дела способствуют развитию полезных навыков, которые пригодятся детям в будущем, когда они станут самостоятельными. С этим мнением согласны и другие эксперты. Например, Маргарет Махол Бисноу, автор книги «Воспитание предпринимателя: как помочь своим детям осуществить мечту», провела опрос среди 70 родителей, которые воспитали очень успешных детей, и выяснила, что одним из их самых больших сожалений было то, что они не доверяли своим детям достаточно ответственности.

«Предоставляя детям больше домашних обязанностей, мы не только помогаем им стать более ответственными, но и обучаем полезным навыкам, которые пригодятся им в их будущей жизни», — написала она в статье для CNBC Make It.

Согласно данным Института детского развития, дети в возрасте от четырех до пяти лет уже могут выполнять различные домашние дела самостоятельно:

заправка собственной постели без помощи взрослых;

полив комнатных растений;

уборка чистой посуды;

сортировка носков;

протирание пыли;

Почти каждый родитель в какой-то момент выходит из себя, значит, крик на детей неизбежен. Это верно даже для таких экспертов по воспитанию, как Бекки Кеннеди, детского психолога, у которой трое детей. Она признается, что тоже может кричать на своих детей. Она поделилась с CNBC своим опытом в таких ситуациях.