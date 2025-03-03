В современном мире многие могут ощущать нехватку контроля и влияния. В это время все кажется более непредсказуемым, но на самом деле влияние в своем окружении можно усилить с помощью нескольких простых фраз.
Эксперт по лидерству занимается изучением влияния на людей уже 30 лет и написал книгу на эту тему: «Лидерство из середины: руководство для менеджеров по воздействию на людей в организациях».
Вот шесть фраз, способствующих увеличению влияния на окружающих как в профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни:
1. «Отличная работа! В частности…»
Такая фраза звучит гораздо убедительнее по сравнению с обычной похвалой. Настоящая сила похвалы проявляется в так называемом «обоснованном поощрении», которая состоит из конкретных причин и объяснений.
Например, вместо того чтобы просто сказать ребенку «Отличная работа!», лучше сказать: «Ты отлично справился! Ты много трудился, готовясь к экзамену, и изучал сложный материал. Ты проявил упорство и извлек ценный урок из преодоления трудностей». Такое внимание к деталям придает похвале большую убедительность и значимость. Когда человек понимает, что именно он сделал правильно, осознает важность этого успеха и чувствует, что его заслуги были замечены и оценены, это значительно увеличивает его мотивацию к повторению подобных достижений.
2. «Что было дальше»
Один из самых простых способов оказать большее влияние — это действительно уметь слушать. Важно задуматься о том, как привлекательны люди, которые проявляют искреннее внимание, и какое разочарование происходит, когда становится очевидным, что собеседник не вникает в суть разговора.
В роли слушателя существуют две ключевые цели:
Этого можно добиться, задавая вопросы и в нужные моменты предлагая рассказать больше, например, спрашивая: «Что было дальше?» или «Каковы твои мысли по этому поводу?». Когда возникает возможность слушать других, важно придерживаться утвердительных, а не отрицательных формулировок. Например, можно не просто сказать: «Все будет хорошо», а выразить поддержку более четко: «Я тебя понимаю, похоже, ты сейчас расстроена поведением своего мужа».
Используя чуткий и убедительный язык, открывается путь к тому, чтобы людям было комфортно делиться своими чувствами и мыслями. Это приводит к построению доверительных отношений, которые, в свою очередь, создают необходимую основу для уважения и влияния.
3. «Будешь ли ты лидером в этом вопросе?»
Влияние иногда заключается в том, чтобы обращаться к желаемой идентичности людей. Например:
Такое изменение языка также помогает предотвратить нежелательные действия. В одном из психологических исследований участникам была предложена возможность взять деньги, на которые они не имели права. Одним из условий было: «Пожалуйста, не обманывайте», другим: «Пожалуйста, не будьте обманщиком». Те, кто услышал вторую фразу — не проявили никаких признаков обмана, так как активировалось желание сохранить образ честного человека.
4. «У тебя действительно хорошая идея»
Такой подход помогает людям ощутить личную причастность к обсуждаемым мыслям, что служит мощным мотивирующим фактором. Это тонкое, но эффективное влияние. Если задаться вопросом, будет ли интереснее развивать чужую идею или свою собственную, ответ становится очевидным.
Если кто-то из коллег делится идеей, которую хотелось бы реализовать, важно помнить, что для этого потребуется сотрудничество. Вместо того, чтобы пытаться присвоить все достижения и снизить мотивацию на совместную работу, лучше создать атмосферу взаимодействия, например, сказав: «У тебя отличная идея, давай осуществим ее вместе».
5. «Могу я получить твой совет?»
Спрашивать совет гораздо эффективнее, чем просить о помощи. Людям часто льстит, когда ценится их мнение. Так устанавливается связь, основанная на общих интересах и целях. Это укрепляет сотрудничество и пробуждает желание работать вместе, что создает более продуктивную и гармоничную рабочую обстановку.
6. «Я был бы рад тебе помочь с этим»
Речь идет о поддержке окружающих вас людей так, как вы хотели бы, чтобы они поддерживали вас, и о понимании человеческой природы, чтобы пробудить добрую волю и взаимность. Предложение помощи в чем-то важном для другого человека и последующее выполнение этого обещания повышает вероятность того, что в будущем может быть оказана взаимная поддержка.
Убеждение играет важную роль в повседневном общении, будь то переговоры о повышении зарплаты, представление идей коллегам или уговор друзей посетить новый ресторан. Самые убедительные люди могут выражать свои мысли без манипуляций и злого умысла. Вот три стратегии, которые они применяют для влияния на других, согласно мнению психологов и бизнес-наставников.