В современном мире многие могут ощущать нехватку контроля и влияния. В это время все кажется более непредсказуемым, но на самом деле влияние в своем окружении можно усилить с помощью нескольких простых фраз.

Эксперт по лидерству занимается изучением влияния на людей уже 30 лет и написал книгу на эту тему: «Лидерство из середины: руководство для менеджеров по воздействию на людей в организациях».

Вот шесть фраз, способствующих увеличению влияния на окружающих как в профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни:

1. «Отличная работа! В частности…»

Такая фраза звучит гораздо убедительнее по сравнению с обычной похвалой. Настоящая сила похвалы проявляется в так называемом «обоснованном поощрении», которая состоит из конкретных причин и объяснений.

Например, вместо того чтобы просто сказать ребенку «Отличная работа!», лучше сказать: «Ты отлично справился! Ты много трудился, готовясь к экзамену, и изучал сложный материал. Ты проявил упорство и извлек ценный урок из преодоления трудностей». Такое внимание к деталям придает похвале большую убедительность и значимость. Когда человек понимает, что именно он сделал правильно, осознает важность этого успеха и чувствует, что его заслуги были замечены и оценены, это значительно увеличивает его мотивацию к повторению подобных достижений.

2. «Что было дальше»

Один из самых простых способов оказать большее влияние — это действительно уметь слушать. Важно задуматься о том, как привлекательны люди, которые проявляют искреннее внимание, и какое разочарование происходит, когда становится очевидным, что собеседник не вникает в суть разговора.

В роли слушателя существуют две ключевые цели:

понять, о чем идет речь;

показать собеседнику, что он интересен, и что его мысли важны.

Этого можно добиться, задавая вопросы и в нужные моменты предлагая рассказать больше, например, спрашивая: «Что было дальше?» или «Каковы твои мысли по этому поводу?». Когда возникает возможность слушать других, важно придерживаться утвердительных, а не отрицательных формулировок. Например, можно не просто сказать: «Все будет хорошо», а выразить поддержку более четко: «Я тебя понимаю, похоже, ты сейчас расстроена поведением своего мужа».

Используя чуткий и убедительный язык, открывается путь к тому, чтобы людям было комфортно делиться своими чувствами и мыслями. Это приводит к построению доверительных отношений, которые, в свою очередь, создают необходимую основу для уважения и влияния.

3. «Будешь ли ты лидером в этом вопросе?»

Влияние иногда заключается в том, чтобы обращаться к желаемой идентичности людей. Например:

Не просите людей помочь, попросите их быть помощниками.

Не просите их руководить, попросите их быть лидерами.

Не просите их слушать, попросите их быть слушателями.

Такое изменение языка также помогает предотвратить нежелательные действия. В одном из психологических исследований участникам была предложена возможность взять деньги, на которые они не имели права. Одним из условий было: «Пожалуйста, не обманывайте», другим: «Пожалуйста, не будьте обманщиком». Те, кто услышал вторую фразу — не проявили никаких признаков обмана, так как активировалось желание сохранить образ честного человека.

4. «У тебя действительно хорошая идея»

Такой подход помогает людям ощутить личную причастность к обсуждаемым мыслям, что служит мощным мотивирующим фактором. Это тонкое, но эффективное влияние. Если задаться вопросом, будет ли интереснее развивать чужую идею или свою собственную, ответ становится очевидным.

Если кто-то из коллег делится идеей, которую хотелось бы реализовать, важно помнить, что для этого потребуется сотрудничество. Вместо того, чтобы пытаться присвоить все достижения и снизить мотивацию на совместную работу, лучше создать атмосферу взаимодействия, например, сказав: «У тебя отличная идея, давай осуществим ее вместе».

5. «Могу я получить твой совет?»

Спрашивать совет гораздо эффективнее, чем просить о помощи. Людям часто льстит, когда ценится их мнение. Так устанавливается связь, основанная на общих интересах и целях. Это укрепляет сотрудничество и пробуждает желание работать вместе, что создает более продуктивную и гармоничную рабочую обстановку.

6. «Я был бы рад тебе помочь с этим»

Речь идет о поддержке окружающих вас людей так, как вы хотели бы, чтобы они поддерживали вас, и о понимании человеческой природы, чтобы пробудить добрую волю и взаимность. Предложение помощи в чем-то важном для другого человека и последующее выполнение этого обещания повышает вероятность того, что в будущем может быть оказана взаимная поддержка.

Убеждение играет важную роль в повседневном общении, будь то переговоры о повышении зарплаты, представление идей коллегам или уговор друзей посетить новый ресторан. Самые убедительные люди могут выражать свои мысли без манипуляций и злого умысла. Вот три стратегии, которые они применяют для влияния на других, согласно мнению психологов и бизнес-наставников.