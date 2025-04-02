Основатель сети ресторанов Shake Shack Дэнни Мейер считает подбор персонала одной из ключевых составляющих своей работы. По его словам, когда он нанимает новых сотрудников — от финансовых директоров до посудомойщиков, — он ищет определенный набор черт. Мейер назвал шесть эмоциональных навыков, на которые обращает внимание в первую очередь.

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67-летний Мейер провел последние 40 лет в качестве руководителя ресторана. Он открыл свой первый ресторан в 1985 году, основал сеть ресторанов Shake Shack в 2004 году и открыл несколько других закусочных и баров в качестве основателя и исполнительного председателя нью-йоркской ресторанной группы Union Square Hospitality Group.

При найме новых сотрудников, начиная от финансовых директоров и заканчивая посудомойщиками, Мейер обращает внимание на наличие у них определенного набора черт. «Мне действительно все равно, какой у вас IQ, — говорит Мейер. — Мы нанимаем по HQ (коэффициент гостеприимства). По сути, IQ говорит о способности человека к обучению. HQ — это степень, в которой человек становится счастливее сам, когда приносит счастье кому-то другому».

Мейер определяет уровень коэффициента гостеприимства человека по шести «эмоциональным навыкам», которые у таких людей «всегда развиты на высоком уровне»:

честность;

оптимизм;

интеллектуальное любопытство;

трудовая этика;

сочувствие;

самосознание.

По словам Мейера, честность — самый важный эмоциональный навык, поскольку она показывает, что у вас есть «способность поступать правильно, даже если это не в ваших интересах».

Аналогичным образом Мейер подчеркнул оптимизм как особенно хорошую метрику для найма. «Люди, которые настроены оптимистично, на самом деле верят, что их действия могут сделать чью-то жизнь лучше. Так что это действительно хорошая отправная точка», — сказал Мейер, добавив, что идеальные сотрудники — это те, кто умеет учиться, а не всё знат.

По словам Мейера, человек, обладающий всеми шестью эмоциональными навыками, стремится выполнять свою работу наилучшим образом, может поставить себя на место другого человека и понять, что ему нужно, а также может оставаться командным игроком, даже если у него выдался плохой день.

Многие эксперты утверждают, что гибкие навыки становятся все более важными практически для каждой современной рабочей силы — особенно в эпоху искусственного интеллекта. Бизнесмены, такие как миллиардер Марк Кьюбан и генеральный директор Amazon Энди Джасси, часто проповедуют их ценность.

«Нам нужны те, что мы называем человеческими навыками, (такие как) креативность, сотрудничество, устойчивость, гибкость», — сказал Тилл Леопольд, ведущий автор доклада Всемирного экономического форума о будущем рабочих мест к 2025 году.

Однако, по словам Мейера, найти людей, которые преуспеют в таких гибких навыках, совсем не просто.

Если вы когда-либо слышали о том, что вам не хватает самосознания, возможно, вам стоит попробовать провести самоанализ. Подумайте сами и спросите у друзей, что у вас хорошо получается, в каких условиях вы работаете лучше всего и что приносит вам наибольшее удовлетворение, рекомендует нейробиолог Джульетта Хан.

Люди, которые не отличаются особым оптимизмом, могут развить этот навык с помощью ведения дневника благодарностей — практики, которую генеральный директор Hinge Джастин Маклеод использует в наиболее трудные моменты.

«Если я чувствую себя подавленным, обиженным или что-то в этом роде, я всегда обнаруживаю, что простое составление списка из 10 вещей, за которые я благодарен, способно мгновенно изменить мое состояние», — говорит Маклеод.

Мягкие навыки могут показаться второсортными на первый взгляд, но боссы, которые намеренно нанимают кандидатов, обладающих ими, получат большую выгоду, добавил Мейер. «Это люди, которые, помимо того что действительно хороши в технической области, для которой их наняли, какой бы ни была эта работа, они потрясающе умеют выходить за рамки и делать то, чего от них не ожидают».

Профессиональная среда быстро меняется: актуальность одних навыков уходит, открывая дорогу новым направлениям в карьере. Не важно, меняете ли вы сферу деятельности. Даже привычные задачи подлежат модернизации и оптимизации. Появляются новые инструменты и программы для работы, обновляются научные данные. Адаптироваться к этим изменениям помогает нейропластичность. Об этом рассказала Анастасия Тахтарова — преподаватель Московского института психологии и коуч PCC ICF.