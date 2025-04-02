Профессиональная среда быстро меняется: актуальность одних навыков уходит, открывая дорогу новым направлениям в карьере. Не важно, меняете ли вы сферу деятельности. Даже привычные задачи подлежат модернизации и оптимизации. Появляются новые инструменты и программы для работы, обновляются научные данные. Адаптироваться к этим изменениям помогает нейропластичность. Об этом рассказала Анастасия Тахтарова — преподаватель Московского института психологии и коуч PCC ICF. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Нейропластичность — свойство мозга, помогающее подстроиться под новые обстоятельства путем наращивания новых нейронных связей и разрушения старых неактуальных. Данное явление отвечает за обучаемость, приобретение и избавление от привычек, за смену образа жизни.

Способность к нейропластичности наиболее заметна примерно до 30-35 лет. Но это не означает, что после она исчезает полностью. Например, курильщик может отказаться от сигарет как в 30 лет, так и 65. Без сохранности нейропластичности сделать это было бы практически невозможно.

«Мы можем развивать это важное свойство мозга, чтобы сохранить способность к адаптации как можно дольше», — говорит Анастасия Тахтарова, которая также является магистром психологии, практикующим психологом, экспертом по развитию soft skills, личной эффективности и управлению стрессом.

Как развить способности мозга

По словам эксперта, работа с новыми инструментами или даже смена профессии будет оказывать положительное влияние на нейропластичность. Обучаясь профессиональным навыкам, формируются новые нейронные связи.

Так, юрист, изучающий иностранный язык для чтения специализированной литературы, будет развивать не только рабочие компетенции, но и собственный мозг, объясняет Тахтарова. Она отмечает, что в данном случае полезно развивать любые навыки: написание новых сложных кодов для программистов, работа над soft skills для сфер, завязанных на общении.

«Таким образом, карьерное развитие или смена профессии тренирует нейропластичность, которая, в свою очередь, усиливает способности к профессиональному росту», — говорит психолог.

Позитивное подкрепление

Еще один способ создать новые нейронные связи — это позитивное подкрепление. В пример Тахтарова приводит человека, который уверен, что он не способен выступать на публике. Регулярная практика и положительная обратная связь заставляют мозг перепрограммировать это знание о себе и заменить его на новое — «я прекрасный оратор». По словам эксперта, так нейропластичность помогает преодолевать страхи и ограничивающие убеждения.

Совместные проекты

Общение с разными людьми на работе, участие в совместных проектах, особенно в кооперации с сотрудниками других отделов — тоже будет способствовать развитию нейропластичности и получению знаний, утверждает психолог.

«Кроме того, возможно, у вас появится интерес к каким-либо смежным направлениям, вы ознакомитесь с профессиональной литературой или возьмете проекты, не связанные с вашей основной деятельностью. Это будет необычная для мозга задача, выполнять которую вы сможете с энтузиазмом и удовольствием», — говорит Тахтарова.

Развитие вне работы

Польза хобби

Развития нейропластичности возможно и в нерабочей среде. Это может быть изучение интересующих тем: знакомство с искусством, историей или фольклором. Можно обучаться новым навыкам, например готовить по новым рецептам, записаться на мастер-класс по созданию духов или выучить музыкальную композицию. Хорошей тренировкой для мозга будет чтение книг и решение математических задач.

Спорт

Как ни странно, физическая активность тоже помогает в развитии нейропластичности. Во-первых, многие упражнения требует формирования все тех же новых навыков и запоминания. Во-вторых, это хороший способ переключить мозг, перестать скакать с одной задачи на другую. В-третьих, общая функциональность и здоровье организма позитивно сказывается на всех его органах и системах.

Психолог рекомендует взглянуть на йогу, танцы, бег и аэробику под новым углом.

Важность похвалы

Новые привычки важно фиксировать, например, вести дневник достижений. Можно разработать систему поощрений: давать себе один балл за каждое выполненное полезное для мозга действие. При накоплении определенного количества баллов, устройте поход в спа, вылазку на природу, закажите картину по номерам, словом, сделаете то, что вас порадует.

Также, по словам Тахтаровой, существуют факторы, которые мешают работе мозга:

Стресс. Он блокирует образование новых нейронных связей. Справиться с ним помогает спорт, соблюдение режима сна, внимательное отношение к пище, обучение техникам релаксации. Кроме того, постарайтесь составить список «что помогает именно мне почувствовать себя лучше, в период стрессов?»

Он блокирует образование новых нейронных связей. Справиться с ним помогает спорт, соблюдение режима сна, внимательное отношение к пище, обучение техникам релаксации. Кроме того, постарайтесь составить список «что помогает именно мне почувствовать себя лучше, в период стрессов?» Рутина. Рутинная деятельность приводит к застою уже существующих нейронных связей. Чтобы выбраться из этой ловушки, старайтесь внести разнообразие в рабочие процессы: ищите новые способы и формулы решения задач, беритесь за непривычную для себя работу.

Рутинная деятельность приводит к застою уже существующих нейронных связей. Чтобы выбраться из этой ловушки, старайтесь внести разнообразие в рабочие процессы: ищите новые способы и формулы решения задач, беритесь за непривычную для себя работу. Страх. Он тормозит развитие новых навыков. Рассматривайте ошибки как опыт, ставьте реалистичные цели и обязательно отмечайте свои достижения.

Тахтарова отмечает, что развитие нейропластичности позитивно сказывается на карьерном росте. Растет способность к обучению, развиваются компетенции, повышается гибкость в принятии решений. Человек учится анализировать ситуацию, развивает креативное мышление и находит новые нестандартные подходы к задачам. Позитивные изменения могут проявляться в общении с окружающими и в умении понимать себя, так как улучшается эмоциональный интеллект.

«Знания о механизмах работы мозга и развитие нейропластичности способствует значительному ускорению профессионального роста. Тренировка нейропластичности — это постоянный, непрерывный процесс, требующий регулярных усилий, практики и внимания. Развивая нейропластичность, мы не только повышаем свою профессиональную ценность, но и открываем возможности для личностного роста и самореализации», — заключает она.

В условиях стремительно меняющегося мира многим людям приходится, зачастую кардинально, менять профессию. О том, как построить новую карьеру, рассказала директор по маркетингу социальной сети для нетворкинга «Сетка» Татьяна Канонерова.