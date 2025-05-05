Быть родителем становится все сложнее, особенно с учетом того, что уровень тревожности растет даже у самых маленьких детей. Детские и семейные психотерапевты Эшли Грэйбер и Мария Эванс в течение многих лет помогают тысячам семей справляться с тревожностью и стрессом. Они поделились основными причинами детского беспокойства и рассказали, как родители могут с этим справиться.

Когда ребенок испытывает беспокойство, которое не проходит, родители чувствуют себя подавленными и потерянными. Они отчаянно хотят исправить ситуацию, но не знают как. Первый шаг, по словам экспертов — понять, что это за беспокойство.

Вот шесть вещей, которые больше всего беспокоят детей и о которых многие родители даже не догадываются:

1. Социальная динамика

По мере взросления и поиска себя дети начинают заботиться о том, что о них думают друзья. Они хотят вписаться в коллектив и чувствовать себя любимыми.

Когда дети отличаются от сверстников — внешностью, интересами, культурным происхождением, расой или другими аспектами своей личности, — они могут испытывать тревогу или становиться объектом насмешек и издевательств.

2. Социальные сети

Использование социальных сетей усиливает тревожность детей, связанную с межличностными отношениями, и подрывает их самооценку. Они склонны сравнивать свою повседневную жизнь с приукрашенными моментами, представленными в профилях друзей и незнакомцев.

При отсутствии родительского контроля это беспокойство только нарастает: наблюдая за чужой жизнью в Интернете, дети начинают чувствовать неудовлетворенность своей, что еще сильнее повышает уровень тревожности.

3. Большие перемены или потрясения в жизни

Переезд в новый дом или новую школу может быть одновременно волнующим и пугающим для детей. Даже если изменения должны быть к лучшему, они могут почувствовать, что теряют что-то, прежде чем увидят преимущества.

Например, прежде чем они смогут порадоваться появлению нового брата или сестры, они могут грустить о том, что больше не являются единственным ребенком в семье. А некоторые изменения просто тяжелы и не несут в себе ничего хорошего, например, переезд родителей или смена школы.

4. Плотный график

В семьях, где учеба и внеклассные занятия занимают приоритетное место с утра до вечера, мало места для отдыха. А когда у детей нет времени для подзарядки, они подвергаются риску развития хронического стресса.

«Обязательно давайте детям достаточно свободного игрового времени. Так они учатся, обрабатывают эмоции и осмысливают происходящее вокруг них», — говорят специалисты.

5. Непоследовательность

Необязательно, чтобы все было всегда одинаково, но внезапные изменения в ежедневном расписании заставят детей нервничать. Если воспитатель часто опаздывает или говорит, что будет, а потом не появляется, это также может вызвать у ребенка беспокойство.

Точно так же, когда ребенок получает противоречивые сигналы от каждого из взрослых или когда правила и ожидания меняются изо дня в день, дети испытывают чувство дискомфорта.

6. Травма

Травма может вызвать у ребенка чувство опустошенности, страха или боли, и ему может быть трудно успокоиться, так как запускается стрессовая реакция организма. Это делает его чрезмерно настороженным, мешает расслабиться и заставляет постоянно переживать за свою безопасность.

Даже, казалось бы, незначительные происшествия — например, укус собаки или случайное наблюдение за травмой другого человека — могут серьезно нарушить ощущение безопасности. Позже ребенок может столкнуться с чем-то, что напомнит ему о пережитом, и вновь испытать сильный страх.

Как помочь ребенку справиться с его тревогами

Существует множество практических стратегий, которые помогут ребенку справиться с сильными эмоциями. Главное, по словам специалистов, — научить его этим навыкам заранее, в спокойные моменты, задолго до возникновения стрессовых ситуаций.

1. Рассказывать о своих эмоциях

«Научите детей управлять эмоциями, называя то, что они чувствуют. Объясните им, что тревога любит прятаться в темноте и разъедать изнутри, а если они поделятся своими чувствами с вами, доверенным другом или братом или сестрой, им станет легче», — говорят специалисты.

По их словам, это работает даже тогда, когда они проговаривают про себя: «Я так волнуюсь, что учитель обо мне подумает».

2. Сделать глубокий вдох

Грэйбер и Эванс советуют взять за привычку делать три глубоких вдоха вместе с ребенком перед сном.

«Пусть они положат руку на живот и почувствуют, как дыхание наполняет его как воздушный шар. Проведите по его руке с каждым вдохом: вверх по пальцу, вдох, вниз по пальцу, выдох и повторите», — рекомендуют эксперты.

3. Научить утвердительным фразам

В трудные моменты родителям стоит поделиться с ребенком ободряющими фразами, которые помогут ему справляться с тревогой. Полезно поощрять его мысленно повторять утверждения вроде: «Второй раз будет легче» или «Я справлюсь» — особенно перед важными событиями или в состоянии беспокойства.

Также важно научить ребенка использовать успокаивающие фразы, например: «Сейчас я так чувствую, но даже самые тяжелые эмоции проходят» или «То, что я представляю что-то плохое, еще не означает, что это произойдет».

4. Запланировать «время для беспокойства»

«Если у вашего ребенка наблюдается неконтролируемая тревожность или он чувствует, что его переполняют эмоции, которые внезапно возникают только для того, чтобы вывести его из равновесия, попробуйте выделить 15-минутное окно в конце дня, чтобы он мог поволноваться», — говорят психотерапевты.

Можно сказать: «Я знаю, что ты волнуешься. У меня есть идея, которая может помочь. Когда ты придешь домой, я поставлю таймер, и ты сможешь все обдумать, покричать в подушку или поговорить со мной, пока не сработает таймер».

Каждый родитель надеется, что его ребенок вырастет и все еще захочет близких с ним отношений. Но близкие связи не возникают случайно — они строятся через небольшие, ежедневные взаимодействия, которые дают ребенку ощущение безопасности, что его видят и ценят.