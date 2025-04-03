Каждый родитель надеется, что его ребенок вырастет и все еще захочет близких с ним отношений. Но близкие связи не возникают случайно — они строятся через небольшие, ежедневные взаимодействия, которые дают ребенку ощущение безопасности, что его видят и ценят.

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Исследователь и тренер по осознанному воспитанию Рим Рауда изучила более 200 семей. Она пришла к выводу, что отношения между родителями и детьми во взрослом возрасте зависят от того, как родители реагировали на своих детей с самого их рождения.

По словам Рауды, если вы хотите, чтобы ваши дети всегда доверяли вам, уважали и хотели быть рядом с вами, независимо от того, сколько им лет, начните делать эти семь вещей с самого раннего возраста:

1. Дайте им понять, что их чувства важны

Детям важно ощущать себя в безопасности и комфортно, когда они делятся своими чувствами. Но когда они слышат «С тобой все в порядке» или «Это не так важно», дети могут решить, что их эмоции не имеют значения, и в результате перестанут ими делиться.

Вместо игнорирования эмоций Рауда рекомендует признать их. Чтобы ребенок почувствовал, что его услышали, можно сказать: «Звучит огорчительно» или «Вижу, ты расстроен». Эмоциональная безопасность заключается не в том, чтобы решить проблемы ребенка, а в том, чтобы дать ему понять, что его чувства важны и их понимают.

2. Выбирайте связь вместо контроля

Воспитание, основанное на страхе, наказании или постоянном исправлении, образует дистанцию. Дети начинают скрывать части своей личности, чтобы не разочаровать взрослых.

Родители, которые остаются близкими со своими детьми, не требуют послушания. Вместо этого они отдают приоритет построению доверия. Совместный смех, умение выслушать без осуждения, проявление сочувствия — все это помогает детям чувствовать себя в безопасности.

Если дети ощущают эмоциональную защиту, они будут искать поддержку у родителей даже во взрослой жизни.

3. Дайте право голоса в их собственной жизни

Если родители принимают все решения за детей, у них может возникнуть мысль: «Мои действия все равно ничего не значат, так зачем иметь свое мнение по какому-либо вопросу?».

Вместо того чтобы решать все за них, спросите: «Что ты думаешь?» или «Что кажется тебе правильным?». Дайте детям возможность делать выбор в соответствии с их возрастом: например, выбирать одежду, хобби или еду, советует Рауда.

4. Признайте свои ошибки

Она отмечает, что родители ожидают уважения от своих детей, но сами не всегда демонстрируют его.

Извинения учат детей, что уважение идет в обе стороны. Слова «Я слишком остро отреагировал ранее, и мне жаль» показывают им, что отношения — это не вопрос власти, а взаимопонимания.

Дети, выросшие в семьях, где ответственность является нормой, не боятся совершать ошибки. Вместо того чтобы скрывать свои трудности, они верят, что могут прийти к вам без стыда.

5. Сделайте качественное совместное времяпрепровождение ежедневной привычкой

Прочные отношения не строятся в результате одного длительного разговора — они формируются посредством небольших, последовательных моментов.

«Вашу связь формирует не только время, которое вы проводите вместе, но и то, как часто ваш ребенок чувствует себя в приоритете. Совместная еда, чтение перед сном или просто проверка того, как прошел его день, укрепляют связь, — утверждает Рауда. — Дети, которые чувствуют, что их ценят в мелочах, естественным образом останутся с вами близки в дальнейшей жизни».

6. Позвольте им быть самими собой без осуждения

Если ребенок чувствует, что его постоянно сравнивают или осуждают, он начинает «уменьшаться», чтобы вписаться в коллектив. Со временем он учится скрывать свои настоящие мысли, интересы и трудности.

«Помощь детям в принятии себя начинается с того, как вы реагируете на них. Вместо того чтобы указывать на недостатки, празднуйте их уникальность. Поощряя их интересы, даже если они не соответствуют вашим ожиданиям, вы даете им понять, что вы любите их такими, какие они есть», — утверждает эксперт.

7. Защищайте отношения, а не свою правоту

«Будут моменты, когда вы и ваш ребенок не сходитесь во взглядах, — отмечает Рауда. — Если вы будете в любой ситуации отстаивать свою “правоту”, жертвуя близостью с ребенком, он поймет, что ваше одобрение зависит от его поведения. Дети могут подчиняться родителям в детстве, но во взрослом возрасте они могут отдалиться».

Вместо того, чтобы доказывать свою точку зрения, она рекомендует сосредоточиться на понимании. «Если ваш ребенок не согласен с вами, не поддавайтесь искушению заткнуть его. Отвечайте с любопытством: “Расскажи мне больше о том, почему ты так думаешь”», — советует она.

Когда дети знают, что могут самовыражаться и при этом быть любимыми и уважаемыми, они вырастают во взрослых, которые доверяют отношениям, а не боятся их, заключила Рауда.

Детский психотерапевт и лицензированный клинический психолог Шерил Циглер имеет опыт работы более 20 лет. По ее словам, намеренное руководство и моделирование со стороны родителей могут помочь проложить путь к успешному будущему. Она назвала 7 действий, которые необходимо совершать в раннем возрасте детей, чтобы воспитать их «психически сильными» и «глубоко критически мыслящими».