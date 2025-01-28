Пластический хирург Энтони Юон, отмеченный наградами автор и эксперт по борьбе со старением, проводит многие процедуры против старения. Но, по его словам, хотя хирургия и может заставить человека выглядеть моложе, клетки тела все равно не будут функционировать как раньше. В беседе с CNBC эксперт назвал с CNBC шесть продуктов, которые негативно сказываются на здоровье и молодости.

За последние 10 лет Юон потратил тысячи часов на изучение метода лечения пациентов, которому его никогда не учили в медицинской школе или в ординатуре. И лекарством в этом случае выступает еда. По словам врача, употребление неправильной пищи может состарить внутренности, ухудшить состояние кожи и даже сократить жизнь. Вот те виды продуктов, которые Юон никогда не употребляет сам.

1. Подгоревшие или обугленные продукты

Подгорание продуктов, особенно мяса на гриле или бекона на сковородке, приводит к образованию гетероциклических аминов, которые, как было доказано, вызывают рак и ускоряют процесс старения.

Если же человек хочет устроить летний пикник, Юон рекомендует следующие методы приготовления: варка, готовка на пару, медленное приготовление и запекание на слабом или среднем огне, также можно есть многие продукты сырыми.

2. Сладкие напитки

Рафинированные углеводы и сахар ускоряют старение из-за воспаления и процесса, называемого гликированием. Тем не менее среднестатистический американец потребляет почти 69 кг сахара каждый год. Около 20% ежедневных калорий поступают только из подслащенных напитков — газировки, спортивные напитки, сладкий чай, кофейные напитки и соки.

Исследование показало, что 184 тыс. смертей ежегодно являются следствием употребления сладких напитков, которые способствуют ожирению, болезням сердца, раку и диабету 2-го типа.

3. Закуски

Речь идет о к категории ультраобработанных продуктов, и наиболее распространенными из них являются пироги, торты, конфеты, чипсы, печенье, пончики и батончики мюсли. Они содержат консерванты и другие химикаты, произведенные в лабораториях и на фабриках, чтобы продлить срок годности.

Эти продукты также содержат мало клетчатки, которая является важным пребиотиком для полезных бактерий кишечника. Продукты с малым содержанием клетчатки с большей вероятностью вызывают скачки сахара в крови и инсулина.

4. Большинство молочных продуктов

Молочные продукты невероятно популярны, но, как говорит Юон, по любым меркам люди едят их слишком много. Хотя некоторые исследования показывают, что молочные продукты могут быть хорошим источником питательных веществ, они также содержат много сахара в форме лактозы, которую многие люди не переносят, и потенциально воспалительный белок, называемый казеином.

Но если человек все же выбирает из молочных продуктов, лучшим вариантом будет йогурт (особенно без добавления сахара).

5. Очень соленая пища

Немного соли никому не повредит, но ее избыток, как отмечает Юон, — катастрофа для кожи и старения. Она вызывает задержку воды, что приводит к отечности и вздутию живота.

6. Очищенные зерна

Это зерна, которые были лишены своих питательных веществ и клетчатки, превращенные в белую муку — как это делается в большинстве хлебобулочных изделий, макаронах и белом рисе. Очистка зерна удаляет отруби и ростки, в которых находится большая часть клетчатки и необходимых питательных веществ.

Хотя белая мука позволяет получить более легкий продукт, который на вкус менее жесткий и объемный, она также быстрее переваривается, вызывая более сильный скачок глюкозы и, следовательно, более сильный скачок инсулина.

Также Юон поделился списком продуктов, которые, напротив, помогут стареть медленнее и жить дольше. Когда он собирает продуктовую корзину, предпочитает включать в свой рацион хорошее сочетание фруктов (яблоки, черника, киви, грейпфрут и дыни), овощей (руккола, брокколи, морковь и шпинат) и зерновых (дикий рис, овсянка, коричневый рис и киноа).

Что касается яиц, мяса, птицы и морепродуктов, то здесь Юон отдает предпочтение тем, кто откормлен травяным, пастбищным или диким кормом. Эксперт особенно любит лосося, скумбрию и сардины, а также постную рыбу, такую ​​как треска, палтус и тилапия.

«Конечно, я понимаю, что на этой планете у нас всего одна жизнь и определенно есть радость в том, чтобы съесть кусочек торта на дне рождения дочери, жирный бургер с друзьями или шарик джелато во время отпуска. Вкусно побаловаться время от времени совершенно нормально!» — заключил он.



Ранее исследования Университета Южной Дании (SDU) показали, что морковь может повысить способность организма регулировать уровень сахара в крови и положительно влиять на состав кишечных бактерий. Это может быть полезно для лечения людей с диабетом 2-го типа.