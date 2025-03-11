Правила этикета в самолете выглядят простыми: нужно ориентироваться в пространстве, не мешать окружающим пассажирам и выполнять указания экипажа. Тем не менее, несмотря на проведение кампаний и реализацию мер по пресечению деструктивного поведения, оно продолжает существовать.

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На первый взгляд, новая книга — «Как избегать незнакомцев в самолетах: руководство по выживанию для часто путешествующих по делам» — кажется очередной попыткой обуздать раздражающих пассажиров. Однако автор Брэндон Блюэтт, часто путешествующий по делам, сказал, что у этих пассажиров можно многому научиться.

Блюэтт, руководитель отдела корпоративного развития компании из Вирджинии, сказал, что написал книгу, увидев параллели между трудностями в деловых поездках и профессиональной жизни. По его словам, он начал с составления списка раздражающих привычек, связанных с путешествиями, который быстро стал слишком длинным.

«Я понял, что не могу написать о 25 привычках», — сказал Блюэтт. К тому же, он не хотел, чтобы книга была «разглагольствованием о раздражающих вещах, которые мы видим, когда летаем в самолетах или в аэропортах».

Поэтому он сократил список до шести привычек — каждая из которых содержит мысли о том, как путешественники могут использовать эти ситуации для развития своей карьеры:

1. «Вши на выходе»

«Вши на выходе» — это пассажиры, которые кишат в зоне посадки до назначенного времени, игнорируют зоны посадки и блокируют выходы, написал он.

По его словам, на работе тоже есть такие люди. «Люди преграждают нам путь на посадку, даже когда наступает наша очередь», — написал он. — Иногда люди превосходят нас по рангу и получают места на рейсах, направляющихся в те карьерные направления, которые мы считали нашими».

Блюэтт советует искать способы обойти этих людей. Его рекомендация — поворот.

По его словам, он научился этому в самом начале своей карьеры. Окончив юридический факультет во время Великой рецессии, он устроился на работу парковщиком автомобилей — далеко не то, что он хотел сделать, став спортивным агентом, пишет он.

«Учитывая мрачные перспективы работы после получения докторской степени в области права, я перешел на годичную программу MBA, — рассказывает он. — Школа также могла похвастаться прочными отношениями с фирмами, в которых я искал налоговые должности».

Однако позже он получил должность в налоговой фирме.

«То, что кажется тупиком, может оказаться просто поворотным моментом, ожидающим своего часа», — написал он.

2. «Экипаж, уничтожающий рюкзаками»

Правила этикета в самолете предписывают пассажирам носить рюкзаки спереди, а не за спиной, чтобы ненароком не задеть других. Блюэтт называет такую ​​ситуацию «нападением на самолет Airbus».

Однако, по его словам, деловые путешественники должны быть готовы к «неприятностям» — будь то в самолете или на работе — и могут использовать их, чтобы стать более устойчивыми.

Он перечисляет несколько неудач, случившихся за время его карьеры: от того, что он зарабатывал меньше, чем многие его однокурсники по юридической школе, до того, что его обошли при повышении по службе.

«Мне потребовалось три сильных удара, чтобы попасть в KPMG, где я мог заключать сделки и заниматься практикой, где я действительно мог получить полезные навыки для своей долгосрочной карьеры», — написал он.

3. Хулиганы «конференц-связи»

Эти пассажиры находятся на «заседаниях совета директоров Boeing», проводят телефонные конференции на высоком уровне децибелов, часто отказываясь завершать звонки и убирать свои устройства, объясняет Блюэтт. Это те же самые люди, которым сложнее всего мириться с задержками из-за погоды.

Блюэтт пишет в своей книге, что трудные люди есть везде: и в вашем офисе, и в самолете. По его словам, лучший способ справиться с ними — проявить «ум, упорство и скромность».

4. «Мусорное ведро»

Эти пассажиры часто участвуют в том, что Блюэтт называет «Мусорное ведро» — игнорируя ограничения пространства в верхних отсеках и запихивая сумки, которые не влезают. Часто они даже не пытаются закрыть дверь, предпочитая сесть и переложить ношу на экипаж самолета.

Это может привести к «перемещению лосося», когда бортпроводники передвигают громоздкие сумки за сиденьем пассажира, заставляя его двигаться против потока вылетающих пассажиров в конце полета.

Профессионалы тоже занимаются «захламлением корзины», когда ставят перед собой карьерные цели, которые им не подходят. По словам Блюэтта, он совершил подобную ошибку, но в конце концов понял, что создание партнерства — не его призвание.

«Потребовалось некоторое время, чтобы принять эту реальность — не так долго, как если бы вы пытались найти свою машину в аэропорту прибытия, но достаточно долго, — написал он. — В конце концов, я вытащил свою сумку с верхней полки, когда понял, что ящик не закроется».

5. «Плохое поведение»

По его словам, эта категория путешественников считается самой деструктивной. Она относится к пассажирам, которые раздражают других, начиная от того, что хватаются за спинку сиденья, когда встают, и заканчивая тем, что слишком много пьют, объясняет Блюэтт.

Люди гораздо менее склонны помогать этим пассажирам. А в бизнесе помощь ваших знакомых может иметь огромное значение, добавляет он.

«Желание быть хорошим соседом по креслу означало, что моя сеть, мои пассажиры из салона, были готовы помочь мне добраться туда, куда мне было нужно», — говорит Блеветт.

6. «Нетерпеливый выходец»

«Нетерпеливый выходец» присутствует почти на каждом рейсе, отмечает Блюэтт. Это те пассажиры, которые встают, как только гаснет знак «пристегните ремни». Однако спешка не приведет вас к месту назначения намного быстрее, сказал он.

Он рассказал историю о пассажире, который спросил у путешественников, может ли он миновать очередь, чтобы быстрее попасть к выходу на посадку.

«В спешке он забыл вынуть электронику из кармана, что привело к срабатыванию детекторов, — написал он. — По иронии судьбы, мы в итоге одновременно прошли проверку безопасности».

Блюэтт рассказал, что это похоже на его карьерный путь, когда он получил юридическое образование, а затем выбрал другую профессию.

«Само путешествие было довольно забавным — конечно, оглядываясь назад, — написал он. — Есть много того, за что можно быть благодарным, и оглядываясь назад, я понимаю, почему каждый шаг имел значение».

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