Нужно уметь сочетать долгосрочное видение и краткосрочный план реализации. 71-летний Рон Шайх, бывший соучредитель компании Panera Bread, который в 2017 году продал этот бизнес за $7,5 млрд и теперь возглавляет несколько сетей ресторанов, включая Cava и Tatte, считает, что следует «мыслить одновременно стратегически и при этом видеть детали».

«Настоящий ключ к управлению и созданию бизнеса, да практически к любой другой задаче, заключается в том, чтобы уметь действовать в нескольких плоскостях одновременно, думать на пять лет, а затем на пять недель вперед», — говорит Шайх, чье состояние по последним оценкам Bloomberg составляет $1,6 млрд

Чтобы продвинуться по карьерной лестнице или обогатить свою личную жизнь, полезно иметь четкое представление о том, чего человек надеется достичь, возможно, даже на годы вперед, говорит Шайх.

При этом успешные люди достаточно проактивны в определении шагов, которые необходимо предпринять для достижения цели, и достаточно ориентированы на детали, чтобы понять, к каким шагам они еще не готовы, говорит он.

«Что будет через три года, четыре года, пять лет? Будем ли мы жалеть о том, что не сделали этого сегодня? Это самый важный вопрос, который следует себе задать», — говорит Шайх.

Каждый год миллиардер тратит день или два на то, чтобы записать цели, которых он хочет достичь в ближайшие несколько лет. По его словам, они охватывают все сферы жизни: от физического здоровья (больше заниматься спортом, чтобы быть в состоянии пробежать 10 км) до укрепления когнитивного и духовного здоровья (научиться играть в шахматы и изучать иудаизм).

Затем он намечает, какие именно шаги и когда он должен сделать. Шайх проверяет список каждые несколько месяцев, чтобы убедиться, что он следует своему плану, или вносит коррективы, если ему кажется, что он отстает.

По данным опроса, проведенного в 2024 году консалтинговой группой McKinsey среди более чем 600 руководителей и менеджеров компаний по всему миру, другие лидеры склонны разделять это мнение.

Около половины респондентов заявили, что организации, принимающие краткосрочные решения, полностью соответствующие долгосрочным целям компании, с «гораздо большей вероятностью» добиваются роста доходов по сравнению с конкурентами.

В 2010 году, будучи генеральным директором Panera, Шайх поставил перед собой долгосрочную цель — использовать технологии для улучшения обслуживания клиентов и сохранения актуальности в долгосрочной перспективе, пишет он в своей книге «Знать, что важно», изданной в 2023 году. В число краткосрочных мер по достижению этой цели входило внедрение онлайн-заказов и платежей через приложение, пишет он.

Реализация этих инициатив стоит денег. Но для достижения долгосрочного успеха необходимо поставить свой конечный план выше, чем «заработать на несколько долларов больше» в ближайшем будущем, сказал Шайх.

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