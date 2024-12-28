Большинство людей отказываются от новогодних обещаний еще до конца января. Это происходит не потому, что они слабы или им не хватает силы воли. По словам карьерного коуча и консультанта Майкла Лопеса, проблема заключается в самой постановке целей — они почти гарантированно потерпят неудачу. Эксперт поделился с CNBC несколькими советами, как этого избежать.

В своей готовящейся к изданию книге «Перемены: Шесть научно обоснованных стратегий трансформации вашего мозга, тела и поведения» Лопес рассказывает, как ставить цели, чтобы действительно достичь их. Вот какие шаги стоит предпринять.

1. Превратить «цель избегания» в «цель приближения»

Люди часто посвящают новогодние обещания предполагаемым порокам и тому, как меньше им потакать. Сократить время, проводимое в телефоне, меньше прибегать к доставкам еды, отказаться от утреннего кофе — все это Лопес называет «целями избегания», поскольку они направлены на воздержание от какого-либо действия или переживания.

Сами по себе цели не так уж плохи, но их формулировка не слишком мотивирует человека. Чтобы повысить шансы на выполнение новогоднего обещания, Лопес советует превратить «цель избегания» в «цель приближения».

«Переосмыслите свои цели и превратите их в то, к чему мы хотим двигаться, а не в то, чего хотим избежать», — говорит он. Обещание заказывать меньше еды имеет место, но больше вдохновляет формулировка: «В этом году я хочу больше готовить».

2. Разбивать цели на части

Если человек пьет кофе каждый день, то полностью отказаться от него с 1 января может быть нереально. Более эффективный способ отказаться от кофе или от любой другой привычки — это разбить свои цели на более мелкие части.

К примеру, начать с того, чтобы отказываться от напитка только по выходным. Таким изменением будет легче управлять, что в свою очередь вызовет прилив дофамина. Этот шаг поможет получить мотивацию на достижение более масштабной цели.

3. Отслеживать усилия, а не результат

Многие люди сосредоточены на том, получили ли они желаемый результат, а не на том, как они работали над его достижением. Но многие новогодние обещания — похудение, экономия денег, освоение нового инструмента — требуют определенного времени на выполнение. Вот почему нужно ориентироваться на усилия, а не на результат.

Вместо того чтобы говорить: «Я хочу похудеть на 10 кг», можно сказать: «Я хочу устраивать пешие прогулки по три дня в неделю в течение января». Вместо того чтобы отслеживать, удалось ли похудеть, стоит просто контролировать выполнение установленного ритуала. Отслеживая усилия, человек сможет имитировать опыт достижения целей. А это повышает мотивацию к тому, чтобы сделать это снова.

4. Найти единомышленников

Будут дни, когда просто не захочется делать то, что человек пообещал себе в начале года. Наличие друга или группы друзей, которые стремятся к таким же изменениям или хотя бы поддерживают человека, может помочь ему не сходить с пути.

«Важно, чтобы и для этого человека вы были такой опорой, а не только полагались на него, — говорит Лопес. — Когда я поддерживаю чей-то рост, это заставляет меня еще больше стремиться к своему собственному, так что возникает своего рода симбиотический эффект, когда мы помогаем друг другу».

5. Создать идеальную обстановку

Чтобы настроить себя на успех, физическое пространство тоже должно способствовать стремлениям. Пустой холодильник по возвращении с работы вряд ли вдохновит человека на готовку. Но если каждое воскресенье ходить в магазин за продуктами и держать дома ингредиенты для блюд, заказ еды на вынос станет менее привлекательным.

6. Решать одну цель за один раз

Отказаться от вредных привычек только потому, что наступил январь, нереально. Именно поэтому Лопес советует начинать с одной цели. «Моя рекомендация для тех, кого я консультирую, — начинать с одной цели и дать себе трехмесячный интервал, прежде чем добавлять что-то новое», — объясняет эксперт.

В ситуации, когда человек хочет больше готовить, делать зарядку по утрам и меньше смотреть телевизор, не стоит внедрять все три привычки сразу. Если в первом квартале года он возьмется только за одну из этих целей, у него будет больше шансов добиться успеха и этот триумф будет мотивировать его на достижение остальных целей.

Новый год и Рождество для некоторых людей являются источником стресса. По данным Американской психологической ассоциации, 41% взрослых американцев жалуются на увеличение факторов напряжения в декабре. Эксперт по счастью Джессика Вайс дала три совета, как справиться со стрессом в предновогодний период.